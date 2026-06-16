AI版支付寶「阿寶」開啟邀測「往右一滑」即入新版 涉資金變動仍需用戶確認

支付寶加快AI化步伐。支付寶官方小紅書今日發文表示，AI版支付寶已開啟邀測，命名為「阿寶」。用戶可在支付寶App內右滑進入新版，並可在AI版與經典版之間切換。

用戶可在對話框輸入指令

隨着「阿寶」推出，支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。用戶在App內「往右一滑」即可進入新版，並可在對話框內輸入指令，享受逾萬種服務。支付寶形容，今次改版是由過往「陳列式」功能入口，升級至更加清爽的「對話式」服務體驗。

支付寶表示，新版主打簡潔介面，用戶右滑後可見到對話框及資產頁面，透過文字或語音輸入需求，即可搵「阿寶」幫手。常用的掃碼、轉賬功能亦保留入口，以免影響日常操作。

平台逾萬個服務完成適配

目前支付寶平台已有逾萬個服務完成適配，覆蓋政務、出行及生活等場景，相關服務仍會持續增加。平台亦將全面開放服務入口，歡迎服務商、開發者及商家接入。

支付寶強調，涉及資金變動及支付的環節，均須由用戶本人確認；「阿寶」只負責跑通流程及打開服務窗口，最後「付」或「不付」仍由用戶自行決定。支付寶並重申「你敢付，我敢賠」的安全保障承諾。

AI支付累計完成3億筆交易

支付寶早前公布推出AI Wallet及Token Pay等AI支付基礎設施，並稱支付寶AI Pay用戶已於今年2月突破1億，累計完成3億筆交易。支付寶官方資料顯示，平台連接逾10億消費者及超過8,000萬商戶，整合逾1萬項生活服務。

另一方面，據彭博早前報道，螞蟻集團正測試在支付寶引入AI智能體介面，用戶可透過文字或語音指令處理多項服務，AI助手亦可在用戶授權下處理部分資金管理任務。

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