拆解半新股衝高博入港股通 留意需計日均市值 專家：臨近6月尾易有炒作 | 星市攻略
發佈時間：06:00 2026-06-16 HKT
近月多隻半新股上市後隨即急升，市場其中一個炒作憧憬，就是股份流通市值將被推高至接近約100億至110億元水平，從而達到港股通門檻。中原證券聯席董事鄺建揚接受《星島頭條》訪問時表示，若現行新股制度及港股通入選要求不變，相信「炒入通」風氣仍會存在，尤其是臨近6月底及12月底上市的新股，更容易出現相關炒作。
溜溜梅急升193%至百億市值
翻查部分半新股上市至今表現，主打AI營銷概念的深演智能（2723）上市至今大升約357%，平均流通市值達294億元；雲英谷（3310）及華曦達（901）亦分別升60.98%及91.62%，令平均流通市值分別達141億元及130億元，勢將達到港股通門檻。
此外，創想三維（3388）上市至今累升18.62%，平均流通市值約105億元；溜溜梅（6658）單日急升逾193%，平均流通市值約100.88億元；天辰生物（1779）累升48.66%，平均流通市值約100.1億元，均已貼近港股通門檻。至於首鋼朗澤（2553）也累升逾198%，平均流通市值約92億元，距離門檻亦算不遠。
不過，並非所有半新股均受捧，其中龍豐集團（2290）上市至今累跌52%，平均流通市值僅約13.46億元，難望符合港股通門檻。事實上，若以龍豐上市價4.3元計，流通市值約21.5億元，因此若要符合門檻，則股價至少要升約4倍，故其入通憧憬一直較低。
|半新股上市至今平均市值
|股份
|上市日數
|平均市值
|上市至今升幅
|深演智能（2723）
|14日
|294.7億
|357.30%
|雲英谷（3310）
|14日
|141.61億
|60.98%
|華曦達（901）
|14日
|130.04億
|91.62%
|創想三維（3388）
|12日
|105億
|18.62%
|溜溜梅（6658）
|1日
|100.88億
|193.71%
|天辰生物（1779）
|7日
|100.2億
|48.66%
|首鋼朗澤（2553）
|9日
|92.35億
|198.49%
|龍豐集團（2290）
|7日
|13.46億
|-52.70%
目前市值要求需至少百億
由於港股通標的定期調整通常以每年6月30日及12月31日為重要考察日，相關變動其後於下一季度生效。因此，市場往往會在考察日前提前炒作潛在「入通」股份，尤其是流通市值接近門檻、成交活躍的新股或半新股。更值得留意的是，港股通的流通市值要求是以「12個月平均總流通市值」或「上市至今平均總流通市值」來計算，而不是單看某一日的流通市值。
鄺建揚指出，股份上市後若能維持「日均流通市值」達到100億元附近，便有機會被納入港股通。因此，臨近6月尾和12月尾前夕上市的新股會有這種炒作。 他亦表示，在現時新股制度及入選港股通要求不變的情況下，相信這類炒風仍會存在。
勿純憧憬入通便盲目追入
被問到投資者可否將相關股份視為「準港股通新貴」概念股部署時，鄺建揚認為可以，但提醒不應單純因為憧憬入通便盲目追入。他指出，投資者首先要計算股價仍有多少上升空間。他解釋，若一隻新股上市初期已被炒至接近100億元流通市值，後續再升空間可能不多，買入值博率便會下降。
鄺建揚又提醒，即使市場估計某些股份有機會被納入港股通，投資者仍要設定止蝕位，因為相關炒作往往取決於資金是否願意繼續推高股價。若大戶突然停止炒作，股價可能急速回落。
林清軒憧憬落空 股價反覆向下
記者翻查資料亦發現，過往市場曾經預期可以入通的半新股林清軒（2657），雖然流通市值一度炒高至逾百億，但最終平均流通市值仍未能符合有關門檻，其後更反覆向下，截至周一報33.16元，流通市值僅約36億元。