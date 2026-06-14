SpaceX必將回歸地心吸力 市值總有極限 投資QQQ恐被逼接貨｜李聲揚

萬眾期待的SpaceX（SPCX）剛上市，首天只升大約20%，令人有點失望。坊間對於這家太空巨頭是否值得博弈，早已吵得沸沸揚揚。筆者本身的想法很簡單：全無興趣，甚至希望避開，並預期熱鬧過後，股價必將回歸地心吸力。

若透支數百年成長如騙局

「To the Moon, Sky is the limit」，這些話聽起來很美，但總有一個價位會讓一切變得荒謬。狂粉們說火星的潛力不能用地球標準衡量，所以2萬億美元市值很便宜。那麼10萬億呢？100萬億呢？總有一個極限，會令所有人損手，因為世上並沒有無限大的收入、盈利和市值。SpaceX若透支宇宙未來盈利，去合理化一個天文數字的市值，這無異於當年「神華100元」迷夢——再好的東西，若價格透支了未來數百年的成長，都只是騙局。

已成「萬億俱樂部」中例外

有分析員將SpaceX比作早期比特幣，稱其為「要麼虧掉本金，要麼賺萬倍回報」，這聽起來令人心動，但別忘了除了估值，市值才是關鍵。若SpaceX是2,000億市值的公司，筆者可能還會「容忍」其高估值。現實是公司市值已達2萬億，可以有多少上升空間？若股價再升200%，已去到6萬億市值，超過Nvidia、微軟及蘋果等等。長期虧損的SpaceX，超越三家賺錢機器，似乎不太合理。事實上，在「1萬億俱樂部」的十幾間公司，每間都有相當強勁的盈利支持，SpaceX現在已成了例外。

OpenAI連估值都沒有

早前有讀者問我，接下來OpenAI是否買得過，筆者回答始終如一：連估值都沒有，如何判斷？很多人看故事、看前景，卻對估值完全視而不見。誠然，分析員口中的「估值」有時顯得高高在上，旁人不易掌握，而從來無人可以告訴你幾多倍市盈率才算貴，但這不代表可以完全無視「估值」。

投資已遊戲化與社交化

為何大家明知風險，卻依舊樂此不疲地追高？歸根究底，有些人投資早已不只是為了改善生活，而是社交行為的延伸。Robinhood與富途等平台的崛起，證明了「投資遊戲化與社交化」，是當代最大商機。我們在市場中尋找的，有時並非財務自由，而是那份「跟隨主流」的安全感，或是爆升後在網上認叻的虛榮感。

投資者想要紀律還是話題？

SpaceX上市，「散貨」給散戶的色彩濃厚。中港投資者無法認購SpaceX新股，卻可在上市後自由買賣。有人解讀為美式「割韭菜」，認為這是為了讓美資高位散貨。陰謀論或許過激，但這確實耐人尋味。

筆者雖然無意參加這場派對，卻可能被迫參加。因為筆者持有納指100 ETF（QQQ），而納指為了維持指數競爭力，往往對熱門新股大開綠燈，在上市極短時間內就將其納入成分股。換言之，被動資金被迫成為接盤俠。這便形成了一種奇特的博弈：認購新股者企圖「打劫」首天高追的人，而高追的則希望首日追入，待指數基金高位進場時獲利了結。所以，最後會不會是買QQQ的人埋單？

另一邊廂，標普500指數堅持上市滿一年，以及錄得盈利才納入的原則，曾被批評為「走寶」；但若納指因SpaceX加入而隨之大跌，持有QQQ的投資者又會否回過頭來痛罵規則？早年投資者抱怨港股沒有巨型科企，但當恒指將「ATMXJ」納入後，卻又成了長期不振的元兇。投資者想要的，究竟是嚴格的紀律，還是話題？

李聲揚

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