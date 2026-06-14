月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由

近年「FIRE」（Financial Independence, Retire Early，財務獨立、提早退休）已成為全球年輕一代追求的人生目標。對許多人而言，FIRE意味可擺脫朝九晚五的枷鎖，奪回人生主導權，然而這條路往往需要極高的自律與精準的財務規劃。現居美國三藩市灣區、年僅24歲的Meta軟件工程師Raymond Zeng亦以「FIRE」為目標，他接受《星島頭條》訪問分享自己以極簡樸生活，將大部分薪金轉化為投資資本，目標在30歲前實現財務自由。

Raymond年僅24歲已先後任職美國多間科技公司，去年加入Meta，現時年薪達30.65萬美元（約240萬港元），折合月薪20萬港元，但他卻奉行極端簡約主義：家中沒有電視，沒有多餘家具，也沒有買汽車代步。

住近公司慳交通費

Raymond目前租住三藩市灣區一個一房單位，月租2,600美元（約2.03萬港元）。雖然租金不低，但他認為在當地屬划算選擇，因為距離辦公室較近的同類單位，月租一般要3,500至3,700美元。他的家居配置也非常簡單，客廳同時用作工作區及興趣空間，沒有電視，睡房只有床、毯子、枕頭及一個兼作床頭櫃的文件櫃。不過，他亦不是完全不消費，例如曾花400美元購買智能馬桶，他認為這是提升生活質素的值得投資。雖然在美國生活，Raymond選擇不買車，大多數月份交通開支幾乎為零，偶爾才花約30美元乘搭共享汽車或公共交通工具。他平日主要步行或乘搭公司接駁車。

伙食方面，他每月買菜開支約300美元，另設75美元外食預算。不過，由於公司資助了早餐及午餐，實際用餐開支通常低於預算。

Raymond去年加入Ｍeta成為軟件工程師。

最多月儲逾15萬

事實上，美國打工休需要向401(k)退休福利計劃、Roth IRA及健康儲蓄帳戶（HSA）供款，故扣除稅項及上述供款後，他每月實收薪金約4,000美元（約3.13萬元），不過視乎獎金及公司股份獎勵等，他單月儲蓄金額可提升到5,000至2萬美元（約3.9萬至15.6萬港元）不等。他透露現時總薪金約60%來自獎金及股票，一旦獲分派Meta股票，他通常會全部沽出套現，避免承受Meta股價波動的風險。

一如其他「FIRE一族」，Raymond積極壓縮生活開支，均用於儲蓄及投資。投資配置方面，他目前約80%資產投資於美國市場，20%投資於環球市場，全部投資於低成本、涵覆整體大市的指數基金，個股僅佔極小比例。

40歲或擁5485萬

Raymond亦會每月建立自製預算試算表，追蹤所有開支；他又有另一份大型試算表，用於稅務、薪金預測及投資增長估算。部分分頁會根據投資回報率及供款比例，推算未來數年的財務狀況。他估計，若計劃順利，到30歲時投資資產或可超過200萬美元（約1,567萬港元）；到40歲時，則可能增至逾700萬美元（約5,485萬港元）。不過，他向記者補充，700萬美元假設是基於每年7%複合增長，以及每年約20萬美元供款，且供款額每年增加3%。

無懼矽谷裁員潮

不過美國矽谷近年裁員潮不斷，問到一旦被裁會否打亂其部署？Raymond承認近期科技業確有不少裁員，但即使失去現職，仍有信心找到另一份工作。他又強調，自己的整體計劃及投資理念是基於對全球經濟長期持樂觀態度，並相信增長會持續，目前未見有甚麼因素會改變這個看法。

Raymond曾到訪新加坡，財務自由後或會嘗試在亞洲短住數月。

Raymond又表示，若投資計劃按預期執行，應可在30歲退休，但他不會執著一定要達到某個年齡或資產數字，他仍然希望40歲時能全職從事自己喜歡的事情。另外，若情況改變，生活方式及FIRE目標亦會調整。他形容，彈性是自己一直準備好的工具。

至於30歲後會否搬到生活成本較低的亞洲地區退休，Raymond表示曾考慮過海外退休，亦很喜歡新加坡，但簽證問題會令長期定居較困難。他表示，未來或會嘗試在亞洲某些地方短住數月，但目前未有永久搬遷計劃。他又表示，從FIRE社群學到最重要的觀念，是先打造自己想要的生活，再為這種生活儲蓄，而不是為了一個抽象數字犧牲所有生活質素。