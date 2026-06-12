GUM指打工仔5月MPF轉守為攻 43億流入股票基金 創近一年新高

強積金顧問GUM發布2026年5月強積金市場分析報告，截至5月31日，強積金市場總資產上升3.2%至1.69萬億元。GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，5月份強積金基金轉換活動顯著回升，估計有43.3億元淨轉入股票基金，創近12個月新高，主要轉入美國股票基金和亞洲股票基金，預計AI浪潮下這兩類股票基金將繼續是強積金成員焦點。

亞股大升 受惠AI基建需求

GUM指出，5月固定收益基金則大致有38.7億轉出，主要從強積金保守基金和保證基金中轉出，儘管霍爾木兹海峽解封進度反復，這份樂觀預期令整體强積金市場於5月延續4月的上升趨勢。

雲天輝補充，今年亞洲股票基金受惠於AI基建需求而大幅上漲，截至今年5月31日，回報最高的亞洲股票基金升幅達73.9%，而單一市場的韓國基金則錄得116.8%，單一國家基金雖有較高回報潛力，但因缺乏地域及產業分散，成員須留意風險水平會高於區域型基金。

市佔率方面，截至5月底，宏利以27.9%的佔有率居首，滙豐和永明繼續位列第二和第三位，分別佔比17.9%及11%。