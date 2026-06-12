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花旗首推代幣化預託證券 助全球發行商及投資者參與私募市場

投資理財
更新時間：15:01 2026-06-12 HKT
發佈時間：15:01 2026-06-12 HKT

花旗集團今日（11日）宣布首推私人公司股份的數碼預託證券（Digital Depositary Receipts），讓全球發行商及投資者參與私募市場。

私人公司正積極尋求二級市場以外的另類方案以獲取流動資金。此類市場往往涉及架構複雜、多重中介，以及收費透明度不足的情況。花旗推出的數碼預託證券採用代幣化預託證券（tokenized depositary receipts）模式，旨在提供具成本效益的數碼原生（digitally native）解決方案，以靈活及符合機構級的方式，滿足私募市場規模的需求。

花旗採用由瑞士證券交易所（SIX）的區塊鏈基礎設施，將花旗發行的私募市場股份預託證券進行代幣化，並作為託管商，負責結算及保管該產品。該解決方案已正式推出並完成首宗交易。交易方為機構代幣化及數碼資產平台 Kaleido，投資者為花旗財富管理業務的客戶。花旗表示，正考慮未來將此方案延伸至涵蓋數碼及傳統金融市場基礎設施，以及多個區塊鏈網絡。

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