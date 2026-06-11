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滙豐Reward+與京東及星叢合作 提供更多元化「獎賞錢」兌換選項

投資理財
更新時間：16:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-11 HKT

滙豐今日（11日）宣佈，旗下Reward+將與京東及星叢合作，為客戶提供更多元化的「獎賞錢」積分兌換選項。此外，滙豐Reward+將與星叢合作推出期間限定活動，包括以「獎賞錢」半價兌換會選積分券的優惠，而會選商城亦將陸續推出多項行銷活動，例如限時限量折扣商品等。

首季「獎賞錢」轉換量增逾一倍

該行指出，近年客戶消費行為明顯轉向追求性價比，尤其偏好以電子優惠券（e-Coupon）及積分轉換方式，換取所需產品與服務。在今年第一季，滙豐「獎賞錢」兌換至合作夥伴積分的轉換量，就按年增長超過一倍。

客戶可於滙豐Reward+應用程式內，將「獎賞錢」積分兌換成會選積分，隨時在會選商城使用；同時，會選積分於兌換後永不過期。展望未來，滙豐Reward+亦會與京東探索其他合作方向，包括但不限於以積分兌換優惠券、京東Mall實體體驗服務、信用卡優惠等。

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