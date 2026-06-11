香港年金推3%限時保費折扣 變相提升回報率 專家：保障長壽風險更重要

具官方背景的香港年金近期推出「3%保費折扣」，以投保100萬元為例，立即慳了3萬元、即97萬元已可獲取相同的年金回報。有分析認為，對於有需要運用年金的人士而言，值得把握該優惠進行投保。

香港年金公司早前宣布推出限時保費折扣優惠，鼓勵市民為退休生活及早做好準備，凡於今年8月31日或之前預約安排銷售會面，並於9月30日或之前成功投保，以及在投保簽署日後10天內支付全數折實保費，可享3%的保費折扣。

年金金額不變令IRR略升

計算年金等保險產品是否划算，向來會用內部回報率（IRR）計算，舉例一名60歲男士投保100萬港元，每月可獲年金5100元，若他85歲身故，IRR為3.58%。而在3%保費折扣下，其投保金額降至97萬元，但每月年金金額維持5100元，IRR便略為提升至3.86%。

年金向來是壽命越長、獲得年金金額越多、IRR也越高，若這名男士長達90歲，原本投保100萬元IRR為4.47%，在3%保費折扣下則升至4.73%。

最大價值保障「長壽風險」

百家塔政策研究所創辦人徐家健接受《星島頭條》訪問時表示，官方推出3%保費折扣是著數的，他指出，年金特別適合年紀越大、健康穩定而家族歷史推斷預期壽命越長的人士，可望收取更高、更長年期的年金收入。他說雖然年金回報看上去不高，但很多退休人士往往也把老本放在定期存款，即使買股票也賺不到平均6%投資回報，而年金除了4%的IRR，年金對於「長壽風險」的保險作用亦值得留意。他提醒，別以為自己父母是80、90歲壽命的話，自己未來也是差不多壽命，「或者將來醫學進步有100歲壽命的話，年金就有這個保險的作用。」

認可財務策略師李澄幸亦表示，在3%保費折扣下香港年金IRR屬輕微向上，其重點仍然是一份「保險」，保障長壽風險是其最大價值。對於坊間不少人以其他投資產品，如國債、車位等跟年金回報率比較，他認為不應該這樣比較。

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年金作打底 宜預留醫療費

另外，香港退休計劃協會早前發表研究報告指，退休開支年期隨壽命拉長，男士若65歲退休，預期壽命86歲，需擁有460萬元身家才能維持基線生活，若活至100歲更需儲蓄710萬元。徐家健表示，若退休人士可動用部分退休資產認購年金，「至少有年金收入打底，不怕因為壽命較原本預期長而失預算」，他特別提醒市民，退休後醫療使費通常有所提升，若醫療保險保障不足夠，預備兩次較大手術的開支會較穩陣，同時隨着年歲增長，也要準備醫保保費大幅上升。

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