高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈

早前香港樓市氣氛回暖，不少有置業計劃的市民均準備入市。然而，中東局勢未落幕遭逢加息陰霾，美股近日大幅波動，並拖累港股走弱，不論是買樓人士或股市投資者不少也暫時觀望，並尋找資金避風港。事實上，多間香港銀行向來提供高息活期存款產品，既享有活期存款的靈活性優點，其年利率也媲美定存。臨近銀行半年結，有銀行推出優惠吸客，最高年利率達2.5厘。

不少人對活期存款的印象，仍停留在年利率「零點幾厘」的低息。事實上，不少銀行設有「高息活期」產品，一般採用按階段遞增的息率結構，存款越久，利率越高。以渣打的港元「高息馬拉松活期存款」戶口為例，六月份之推廣期由即日起至今年6月30日，客戶在推廣期內開立指定戶口，由開戶當日起至今年10月5日，可享分階段遞增的優惠年利率：第一階段（開戶日至8月2日）為2.2厘；第二階段（8月3日至31日）升至2.3厘；第三階段（9月1日至10月5日）則高達2.5厘。美元版本最高年利率更達3.5厘。

貨幣 由開戶日至2026年8月2日 2026年8月3日至31日 2026年9月1日至10月5日 港元 年利率2.2厘 年利率2.3厘 年利率2.5厘 美元 年利率3厘 年利率3.2厘 年利率3.5厘

舉例於6月11日以50萬港元開立上述戶口，由6月11日至10月5日合共117日，按三個階段分別計息，合共可獲利息約3,723元，利息與個別銀行定存優惠相若，但對比現時定存動輒要鎖定資金3個月，高息活期更具靈活性。

此外，於指定戶口維持指定存款結餘至10月5日的客戶，可獲限量版「渣打彼思40周年999.9足金紀念票」一枚。條件方面，一般客戶須維持150萬港元或以上；若屬全新優先理財或優先私人理財客戶，門檻則降至港幣100萬元。

指定戶口維持指定存款結餘至10月5日的客戶，可獲限量版「渣打彼思40周年999.9足金紀念票」。

全新優先理財/優先私人理財客戶，或於推廣期內升級至優先理財/優先私人理財之客戶，以500萬港元或以上新資金開立指定戶口並維持至10月5日，可額外獲得3,888港元現金回贈。此外，透過SC Mobile App成功推薦好友開立「高息馬拉松活期存款」戶口並存入50萬港元新資金至10月5日，每個成功推薦可多獲300港元現金回贈。

按圖即睇開立渣打戶口方法：

總結而言，高息活期存款的最大賣點，在於「靈活性」與「回報率」可兼得。對正觀望樓市的準買家而言，這類存款可作為「入市備用金」——一旦遇上筍盤，隨時可以調動資金出手，毋須像定存般受鎖定期限束縛。

對股票投資者而言，在市況不明朗之際，將資金暫泊高息活期，既可避開短期市場波動風險，亦不用放棄資金流動性，等市況回暖隨時再度入市。即使最終暫時沒有合適投資機會，「坐到尾」亦可享有2厘多的利息，勝過讓資金閒置。

資料來源：渣打