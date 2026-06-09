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ZA Bank推世界盃限定活動 送千萬獎賞 包括足金金球及100萬股票回贈

投資理財
更新時間：13:44 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:44 2026-06-09 HKT

2026年美加墨世界盃即將展開，ZA Bank （眾安銀行）推出期間限定活動「千萬獎賞在一盃」。活動以「每日賽果競猜、任務賺分、排行榜衝榜及終極晉級路線挑戰」為主要玩法，用戶可透過參與累積獎勵，總獎賞價值高達1,000萬元，當中包括周大福足金金球及100萬元股票回贈。

胡孟青及Keyman擔任嘉賓

活動邀請「股壇小辣椒」胡孟青（青姐）及資深足球評述員馬啟仁（Keyman）擔任嘉賓，共同打造「估壇擂台」。胡孟青將從數據和趨勢角度分析賽事，Keyman則提供臨場戰術及場內外資訊預測，兩人將分享觀賽重點和貼士。

在揭幕戰階段（6月8日至12日），用戶可在ZA Bank App內準確預測揭幕戰墨西哥對南非的賽果，即可參加抽獎。活動將抽出10名用戶，送出惠康超市「兩分鐘隨意購物」體驗。

積分可衝擊排行榜或換禮品

在全程賽事期間（揭幕戰至決賽），用戶可每日進行賽果競猜、選擇心水球隊及完成指定任務，累積「球迷分」。積分可用於衝擊排行榜或兌換禮品，排行榜前1,000名均可獲足金獎賞，其中冠軍可獲價值60萬元周大福金球造型金器。

在淘汰賽階段（16強至決賽），指定Top 8焦點場次將提供獎池雙倍加乘，加快積分累積。同時，「冠軍之路」終極挑戰登場，用戶若100%準確預測由16強至冠軍的完整晉級路線，可獨得或與其他成功用戶瓜分高達100萬元的StockBack x ZA Card股票回贈。

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