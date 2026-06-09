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滙豐渣打發穩定幣後勢炒起｜曾淵滄

投資理財
更新時間：10:10 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:10 2026-06-09 HKT

不久之前，中國證監會重罰3間證券商，指他們非法讓內地居民在沒有出境的情況下開設境外的證券戶口，並非法轉移人民幣到境外買境外股票，包括香港股票。有人覺得奇怪，為甚麼內地居民不通過港股通買香港股票？理由是如果通過港股通買香港股票，將來沽出這些股票後，錢馬上會回去內地，這不是那些非法在內地開香港證券戶口的人本意，這些人的真正目的是「走資」，是將人民幣以非法途徑轉到香港，將來賣了股票，錢也留在香港。因此，中證監打擊這3間證券商的目的是堵塞內地居民「走資」的其中一個途徑。

中央政策非打壓老百姓

多隻保險股的股價近日受壓，理由就是中證監高調打擊這3間證券商，使得投資者擔心中央政府正在收緊內地資金流出，而香港的保險公司的確有相當程度是依賴內地資金。

人民幣不能自由兌換，目的是嚴防內地貪官將錢運出境，每一個貪官想搬走的錢都是天文數字。到香港買保險的內地居民是以普通老百姓為主，不是中央真正想打壓的對象。

實際上，中央對一般小老百姓的管控不是非常嚴格，以螞蟻搬家方式每天數萬元帶出境外仍然是合法的。才不久，特區政府很高興的宣布香港已經取代瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心，香港之所以可以成為全球最大跨境財富管理中心，這些跨境的錢來自何方？最主要的資金來源當然是來自內地，這就是今天中央政府的政策，該嚴則嚴，該寬則寬。

穩定幣搶走比特幣需求

近日傳媒大事報道比特幣價格腰斬，比特幣價格下跌的原因很多，其中一個原因是被穩定幣搶走了需求。比特幣與穩定幣都是加密貨幣，但是比特幣的價格可升可跌，對持有比特幣的人、企業與國家來說，是有風險。而穩定幣幣值不變，除非發行商出了事，否則可以說是零風險。

對不想面對風險的人、企業與國家來說，是另一個選項。前陣子，特區政府發出兩個穩定幣的發行牌照，暫時只發給滙豐（005）與渣打（2888），是3間發鈔銀行中的兩間，這說明特區政府非常謹慎，不希望取得牌照的發行商有機會出現問題。滙豐與渣打實力雄厚，取得牌照是眾望所歸，是保證不會出事的穩定幣發行商。

前陣子當滙豐與渣打取得發行穩定幣牌照時，都說會在今年下半年正式推出穩定幣，現在已經是6月了，離開正式發行穩定幣的日子又近了一些，參考美國穩定幣發行商股價狂升的情況，相信滙豐與渣打正式發行穩定幣之後，股價也必然炒起，也許，現在是時候趁未炒起前買入等待穩定幣正式發行。過去一年，滙豐與渣打股價都升了不少，不少人開始畏高，但是股市永遠是高處不算高，更何況，滙豐與渣打雖然股價高升，但是業績盈利也高升，這兩隻股的現價動態市盈率都是11倍，不能說貴。

曾淵滄

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