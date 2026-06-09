世盃6.12開鑼恐成股市「魔咒」 淡市遇壞消息勢添波動 百年數據證美股受壓

2026年美加墨世界盃將於本港時間6月12日揭幕，為歷來最大規模一屆世界盃，但金融市場一直流傳「世界盃魔咒」，即賽事期間股市往往表現較弱。資深投資理財人何啟聰接受《星島頭條》訪問時表示，世界盃的確有機會影響大市，原因之一是部份資金會轉向博彩市場，加上目前市場本已受加息憂慮困擾，或令股市反彈動力不足，一旦遇上壞消息，跌幅更可能較平時放大。

何啟聰：快完結前或逐步向好

何啟聰認為，雖然世界盃魔咒的確會影響股市，但其影響通常未必會延續太久，往往在世界盃接近完結前已逐步向好。不過，在現時市場憂慮聯儲局加息、大市氣氛偏弱的背景下，世界盃因素或令資金更趨保守，即使未必出現急跌式調整，但反彈動力會不足，容易形成牛皮向下的情況。

陳偉聰：最直接影響在交易量

東亞證券高級投資策略師陳偉聰則估計，世界盃最直接影響體現在交易量方面，由於本屆世界盃多場比賽安排在香港或亞洲時間的清晨至午後，部分投資者可能減少港股早盤操作，導致日均成交額階段性收縮，尤其在16強淘汰賽階段，精彩賽事可能進一步分流資金參與度。

他續指，對「六絕月」這類說法持保留態度，相信港股接下來的走勢主要受多個因素影響，包括內地近期經濟數據偏弱背景下，6月是否會有更多寬鬆舉措跟進值得觀望；龍頭科網企業AI大模型的密集發布、晶片進展等相關技術是否有突破；以及國家大基金正減持半導體個股後，留意資金是否正向其他低位板塊輪動。

近6屆世盃 恒指不乏大幅波動

事實上，單計近6屆世盃情況，美股及港股表現均好壞參半，其中標指及恒指均出現3升3跌，但恒指不乏大幅波動情況，其中2002年及2018分別跌逾10%及7%，而2006年及2022年則分別升逾6%及8%。

世界盃期間港美股升跌幅 年份 主辦國 標普500升幅 恆指升幅 2002 日本、韓國 -7.07% -10.16% 2006 德國 0.60% 6.54% 2010 南非 -0.82% 3.80% 2014 巴西 1.22% -0.10% 2018 俄羅斯 0.93% -7.16% 2022 卡塔爾 -2.85% 8.10%

世盃年數據明顯遜「非世盃年」

另一方面，根據華晉證券資產管理旗下馭風團隊一項數據顯示，統計自1928年至2025年的標普500指數，將過去22屆世界盃舉辦年份，與76個非世界盃年份的同期表現比較，發現即使6月中至7月中是美股季節性表現較好時段，但在非世界盃年份，標普500指數同期平均回報為+1.97%，中位數為+2.01%，勝率達73.7%。不過，一旦進入世界盃年份，表現便明顯轉弱，標普500指數在世界盃賽事期間平均回報為跌1.13%，勝率亦降至50%，反映「世界盃魔咒」有一定根據。

74年股市暴跌 深陷石油危機

另有外媒引述財經社群主持人Ryan Wilbourn亦指出，自1950年以來，世界盃舉行期間標普500指數平均下跌1.19%。其中1974年西德世界盃期間表現最差，標普500指數跌11.54%，當時美國正正深陷石油危機引發的熊市；而1998年法國世界盃期間則升6.29%，主因當時受惠於科網泡沫行情。

針對魔咒成因，市場普遍認為未必是企業基本面突然轉差，而是與注意力分散及流動性下降有關。有行為金融學研究指出，重大體育賽事期間，市場交易量平均或萎縮30%至50%，當參與者減少、交投轉靜，市場深度變薄，即使只是一般獲利回吐或止蝕盤，也可能較平時造成更大價格波動。

美國主場效應 未足支撐大市

由於今屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥合辦，市場亦有觀點認為，旅遊、零售、餐飲及贊助活動有望帶來「主場優勢」。不過，歷史經驗並不支持這種樂觀預期，因為在1994年美國世界盃期間，標普500指數仍錄得1.68%跌幅。

德銀看好消費及博彩股

不過，世界盃對個別板塊或有短期刺激作用。德銀估計，今屆世界盃對美國GDP僅提振約0.05%，但消費及博彩等股份有望受惠，並預測美國體育博彩總投注額在基本情境已可達33億美元，樂觀情境更達41億美元。

該行認為，全方位服務型酒店投資信託基金受惠程度較高，看好DiamondRock Hospitality、Host Hotels及Park Hotels等；餐飲方面，Shake Shack、麥當勞和星巴克擁有全球品牌優勢，有望吸引國際旅客；而Uber、Lyft和Airbnb也被認為是受益者，主要受惠於叫車需求和替代住宿需求增長。

今年6.12多重大事夾擊

值得注意的是，世界盃開鑼同日，市場亦將迎來多項重要事件。其中富途、老虎、長橋及華盛等券商早前已發公告指，自6月12日起，將對存量投資者在中國內地服務作出相應調整。另一方面，有望成美股2026年最大型科技IPO的SpaceX，亦計劃最快於6月12日在納斯達克掛牌交易，股票代號「SPCX」。