大行高息搶定存媲美中小行 中銀特選客2.9厘 起存僅1萬元

大型銀行今年來首爆存息戰，且由枱面鬥到枱底。繼滙豐上周二加3、6個月港元定存牌價息率後，另外三間大行輪流跟加，現時它們的3個月定存牌價息已睇齊為2.4厘，6個月定存息則以中銀的2.4厘勝出。而枱底下的戰況就更激烈，當中滙豐向一般特選客戶提供的差異化3個月定存息，可達2.7厘，需20萬元新資金進場；中銀香港（2388）出手更進取，給予特選客戶的3個月定存息高達2.8厘，7個月定存息高達2.9厘，毋須新資金，1萬元起存，令大行存息罕有拍得住中小行。

滙豐特選客3個月2.7厘

市場風向轉趨加息，加上臨近半年結，銀行紛紛以高息搶定存，在四間大行之中，渣打最先將3、6個月港元定存牌價息分別加至2.3厘及2.1厘，及後於上月尾滙豐推出另類定存優惠，一項結合「獎賞錢」與存息的新資金定存優惠計劃，該計劃下的3、6個月存期年息曾分別高達2.655厘及2.435厘等值，惟上周四已下調至2.395厘及2.195厘等值。

滙豐又同時向特選客戶推出差異化定存息優惠，是次並非高端理財客戶專享，即使一般客戶層，只要是特選客戶，享有的3個月定存息為牌價息再加一個額外利率。隨着該行上周二分別上調3、6個月定存牌價息20點子至2.4厘、2.2厘，有特選客戶所享的3個月定存息達2.7厘，也有特選客戶享2.5厘息，總之就高過牌面息，但入場門檻較高，需至少20萬元新資金。

中銀定存息率超前滙豐

此前中銀的定存息本來墮後其他大行，但見滙豐加牌價息後隨即反擊，翌日即把3、6個月定存牌價息劃一加至2.4厘，令3個定存息看齊滙豐之餘，6個月期存息更超前滙豐。此外，中銀新增7個月定存，牌價息率為2.5厘。不但如此，該行更向中銀理財特選客戶，推出特優定存息優惠，3個月及7個月定存息分別高達2.8厘及2.9厘，只需1萬元入場，而且毋須新資金。

恒生緊接中銀將其3、6個月定存牌價息分別上調至2.4厘及2.2厘，與滙豐一樣。渣打見勢最新亦把兩個存期的息率進一步加至同一水平。此前渣打枱底下已向其高端理財客提供2.6厘的3個月定存息優惠，門檻僅1萬元新資金。上述四大行的牌價定存息適用於新資金1萬元起存，並限網上銀行或手機銀行敍造，惟有恒生適用於全渠道敍造。

星展特選客有3厘仍最高

一般定存而言，暫仍以中小行星展香港給予特選客戶的4、6個月定存息最高，達3厘，適用於6月底前以至少50萬元新資金所開立的網上定存。

上周有些中小行的定存息則先加後減再上調，包括信銀國際加完息後於上周四將3個月定存息微降2點子至2.68厘，但翌日已再上調4點子至2.72厘，另有建行亞洲亦於上周四將同期存息降5點子至2.6厘，並於周五便把存息恢復至2.65厘。數字銀行方面，平安數字銀行上周尾減3個月定存息，但加6個定存息，現時兩存期息率均為2.85厘；WeLab Bank（匯立銀行）均把3、6個月定存息降至2.7厘，且提高6個月定存門檻至25萬元。