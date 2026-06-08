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收租兩厘半是假象｜曾智華

投資理財
更新時間：10:35 2026-06-08 HKT
發佈時間：10:35 2026-06-08 HKT

近月私樓回升，不少身邊老友躍躍欲試，因不停收到地產代理遊說電話：「X先生，市又旺返啊，我好多盤，你可選擇買嚟投資，睇個勢會繼續升，另外，租出去又有兩厘幾，分分鐘食兩邊，有升又有息呀！」

我的看法：「任何人向你sell野，只要涉及對方利益的，你都要諗清楚，否則分分鐘『交學費』。地產代理並無興趣替你賺錢，但一定有興趣透過買賣『賺你的錢』！最佳反應，一係當佢發噏風，一係要具備critical thinking！」

事實，如今買間一千萬的二手住宅，絕對有機會收到兩厘半，即二萬鬆月租，比存銀行更高息，間樓又有機會升值，老友當然心動。扑鎚前問：「碌sir，我有幾百萬流動現金，殺唔殺得過？」

小弟回應：「人人情況不同，目標不同，投資概念也不同，好難替你出主意。但我就絕對唔會買樓收租作投資，因為……」

因為乜？（一）樓市有升有跌，以為揸住樓必升的時代，早一去不返。為乜發展商近月咁急出貨？若會不停升，就揸多陣啦！正因睇唔透兼資金要回籠減債。香港未來有30萬公營房屋推出，同時，香港來回內地越來越方便，故此，越近邊界的新界樓，越是冇運行，大形勢令其需求減弱。

（二）收租看似有兩厘多，其實是假象。因業主要付管理費、差餉、全屋及大廈維修、利息稅，而房屋也要計折舊，加加埋埋，冇咗一厘。

（三）放租最令人煩惱為遇着衰客、租霸，又或煩到抽筋一類人，辰時卯時call你報告間屋又或電器出問題，要求你火速派人修理，我也曾試過大清早及深夜被吵醒，最惡搞是投訴天花漏水，苛索搬出租酒店再裝修。

總之，小弟經驗是在香港做「收租公」，尤其是舊樓，乃笨蛋行為。

要收租，為乜唔乾手淨腳買收租股？對，股票有升有跌，但其升跌，絕對與樓市掛鈎。收租股，有四厘以上息，絕無煩惱，瞓得安樂，為乜要多多手買間樓自己出租呢？是否智者所為呢？

資深傳媒人 曾智華
 

曾智華簡介:

分享快樂退休之道、理財方法、生活點滴。

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