大市爆煲往往新股上市後 近期回調非股災 「好戲在後頭」｜李聲揚

美股開始由高位急回，接下來（6月12日）亦將迎來超巨型新股SpaceX上市。歷來不少人都擔心，這些新股上市就是市場見頂跡象，甚至是股災先兆。筆者傾向同意此結論，但並不認為是因為「大型新股抽乾資金」的直線邏輯。除了SpaceX，還會有OpenAI和Anthropic上市，間間都是萬億美元級數，上市後更可能去到兩、三萬億市值，還有多少上升空間？

散戶只聽故事 完全不理估值

回想當年科網泡沫1.0，爆破觸發點是甚麼？有說是因為當時聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）一直加息，不少損手的投資者咒罵格老多年。但另一方面，早前外媒也分析，當時市場氣氛熾熱，一大堆「內幕者」（insider）有機會以極高估值，將大量股票賣給了極亢奮的群眾。

當年有些經典IPO，包括VA Linux、Pets.com、AskJeeves等等。新股上市時，對內部人士（多數是管理層或大股東），多數會有半年禁售期。以上的新股，禁售期在1999年10月至2000年4月間，和市場見頂的時機相當吻合。近年，內地和香港則稱此行為是「割韭菜」

坊間分析，這正是資訊不對稱。公司內部人士，以及幫助他們的投資銀行家，比公眾更清楚公司的「真正」價值。而很多散戶根本只聽故事，只研究公司有何前景，對估值完全不理，2萬億覺得應該買，10萬億都是應該買。這樣的環境，自然令買新股的人「接火棒」。

黑石及嘉能可上市時機「巧合」

《金融時報》的報道列舉了兩間公司，其中私募基金黑石（Blackstone）剛好在2007年美國房地產泡沫崩盤前趕及上市；而2011年大宗商品超級周期頂峰之時，商品巨頭嘉能可（Glencore）也趕及上市，這似乎不是巧合。所以今天的AI股，可能也是如此情況。

評論員相當抵死地提到：如果AI真的能改變世界，十分賺錢，為何科企巨頭要和你分享？這就是AI版的「瑞士山區肺」測試。難道自己賺夠，要讓別人賺？（順帶一提，那些「AI炒股」，想想都知不可行。若AI炒股可以輕易跑贏大市，科企就不會為集資而如此頭痕）

被動指數ETF變相助「派貨」

另一方面，現在指數供應商改規則，也令科企「派貨」更為容易。近年被動指數ETF大盛，令新股可以大型「派貨」。你不想買SpaceX嗎？但對不起，你買了美股指數基金，你就焗買，而且比重不低。於是乎，科企就可以將股票派給這些散戶。以前指數對於納入新股較為嚴謹，但現在卻有「快速」機制，甚至連無盈利的公司也納入。

2021年新股旺 2022年股市重挫

經過四年的沉寂，美國今年已有40隻新股上市，總價值達280億美元，是自2021年以來，截至5月底的最高紀錄。讀者應該記得，2021年正是疫後股市大反彈，美股不停破頂，並衍生一大堆「網紅股」（meme stock）的年份。接下來的2022年，環球股市都重挫。

若只看新股數字，本身不算太驚人。2021年全年250隻新股上市，1999年是400隻，今年可能只是100隻左右，和歷史平均相若。問題是，今年上市的，都是超級巨獸。今年新股集資規模可能達到2,250億美元，若計入後續發行及其他發行，預計將達到6,750億美元。粗略估算顯示，2026年鎖定期到期帶來的潛在供給可能接近5,000億美元。

所以，大市爆煲，往往是在新股上市後。但樂觀點看，近期回調未必是股災先兆；悲觀點算，好戲在後頭。

Patreon作者 李聲揚

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