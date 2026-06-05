打工仔MPF上月「大換馬」 BCT錄年內最高股票基金淨流入 

本港5月強積金市場延續4月反彈勢頭，股票基金整體表現理想。IPP Financial Advisers Limited 董事彭永東指，據BCT數據，5月錄得2026 年來最高股票基金淨流入，同時亦出現今年以來最大規模的保守基金淨流出，反映成員風險胃納持續回升，「risk-on」行為相當明顯。當中，美股基金尤其吸納大量資金，顯示不少成員希望把握美國市場創新高的升勢。

特朗普訪華期間 股票基金吸金勁

彭永東指，特朗普於5 月13 日至15 日訪華期間，BCT 數據顯示在5 月11 日至15 日當周，亞洲、美國及香港股票基金均錄得非常強勁的資金流入；其後亞洲股票基金於5 月18 日至29 日期間升幅達5.8%，反映不少強積金成員確實有因應市場動態、地緣政治消息及宏觀數據而主動作出資產配置調整。

另外，香港強積金（MPF）市場在5月繼續錄得正回報，5 月的AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」為3.01%。雖然4 月及5 月連續反彈，但3 月曾創下史上最大單月跌幅。

BCT 退休金業務主管王玉麟表示，回看BCT 成員的基金轉換數字，5 月的資金同時由混合資產、債券及保守類別流入股票市場，股票市場延續4 月的正面動力，顯示成員在市場回穩後逐步增加股票配置。相反，債券基金2026 年連續5 個月份錄得淨流出，反映防守資產吸引力下降。

淨入美國市場資金多香港11倍

王玉麟續指股票市場基金方面，美國市場類別基金為最大受惠者。淨流入美國市場類別基金的資金竟達香港市場股票類別基金的11 倍，可能因為成員看好美股科技及AI 相關板塊所致。至於港股類別基金，雖然有正流入，但規模與美國市場類別基金差距懸殊，反映成員對本地市場持觀望態度。他又稱今年5 月，美國股票因AI 相關電子產品需求強勁而表現突出，美國科技巨頭直接受惠，形成正面市場情緒，推動股價上漲。相反，恒生指數受制於成份股偏重金融、地產及傳統行業，科技及新經濟板塊比重不足，未能直接受惠於AI 硬件需求，因此氣勢不如美股。

