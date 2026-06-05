美股三大IPO恐為牛市落幕倒數 SpaceX率先6.12登場 估值與財務勢脫節 ︳余偉龍

2026年6月12日，全球資本市場將迎來一個歷史性時刻。由馬斯克（Elon Musk）創立的航太科技巨頭SpaceX，正式宣佈將在納斯達克交易所（Nasdaq）掛牌上市，股票代碼定為「SPCX」。這不是一次普通的IPO，而是一場預計籌集資金規模高達750億至800億美元、市值高達1.75萬億至1.8萬億美元之間的航空母艦級上市方案 。若此市值成真，SpaceX上市首日便將直接進入全球前十大市值企業之列，與蘋果、Nvidia及微軟平起平坐。然而，華爾街同時瀰漫著一股不安的氣息。這場被譽為「宇宙最强」的上市方案，究竟是科技進步的里程碑，還是抽乾市場資金的巨大黑洞？

市銷率料高達93倍

對於SpaceX高達1.75萬億美元的估值，市場看法呈現兩極化。

對於SpaceX高達1.75萬億美元的估值，市場看法呈現兩極化。根據權威評級機構晨星（Morningstar）發布的最新報告，其給出的公允價值僅為7,800 億美元，甚至不到官方目標的一半 。這種巨大的認知落差，核心在於SpaceX財務表現與估值已嚴重脫節。



根據SpaceX披露的S-1招股書數據顯示，2025年公司總營收為186.7億美元，雖然較前一年增長了33%，但其淨虧損卻擴大至49.3億美元。進入2026年第一季，單季虧損更是高達42.7億美元。若以1.75萬億美元的估值計算，其市銷率（P/S Ratio）將高達93倍，遠超目前多數科技龍頭股水平。

極高資本支出造成虧損

。由馬斯克（Elon Musk）創立的航太科技巨頭SpaceX，正式宣佈將在納斯達克交易所（Nasdaq）掛牌上市。

SpaceX的虧損主要源於極高的資本支出。除了星艦（Starship）的研發與發射外，2026年2月收購馬斯克的AI初創公司xAI，更是讓財務負擔雪上加霜。目前，SpaceX的盈利能力幾乎全由「星鏈」（Starlink）支撐，其2025年的調整後EBITDA增長了86%，但這就足夠撐起1.75萬億美元的估值？高盛指出，若要維持此估值，SpaceX在2030年前的複合年增長率（CAGR）必須保持在40%以上，這在資本密集的航太業實在是極大挑戰。

機構投資者或需沽貨換馬

除了估值過高之外，另一令市場擔心的事情是，其上市將抽走市場資金，造成美股三大指數回調。SpaceX在此次IPO將會募集約750億美元資金，將創下人類歷史上最大的IPO紀錄。對於管理數千億美元資產的互惠基金、主權基金與大型ETF而言，資本市場的資金並非無限。為了在投資組合中騰出空間來認購這隻「黃金戰艦」，機構投資者唯一的選項就是先行賣出其他科技權重股來籌集資金。



摩根大通（JPMorgan）一份分析報告警告，SpaceX上市將產生顯著的「虹吸效應」（Siphon Effect）。由於SpaceX預計將快速被納入標普 500（S&P 500）及納斯達克100（Nasdaq 100）等核心指數，被動型基金（Passive Funds）將面臨強制性的調倉壓力。據估計，為了匹配SpaceX的權重，市場可能需要從現有的科技巨頭中抽走近9,500億美元的流動資金。

「科技七巨頭」恐首當其衝



這意味Nvidia、蘋果、微軟、亞馬遜及谷歌等「科技七巨頭」恐將首當其衝，成為大型機構為了認購SpaceX而拋售的「提款機」。這種無差別的失血行為，必然導致美股三大指數在SpaceX上市前後出現劇烈調整。



最後，筆者認為馬斯克急於在2026年夏季推動IPO，除了資金需求外，更深層考量是為了在資本市場窗口關閉前搶佔主導權。

Anthropic及OpenAI排隊上市



AI領域新王Anthropic已正式提交IPO申請，預計於今年秋天上市。

就在數天前，AI領域新王Anthropic已正式提交IPO申請，預計於今年秋天上市。與此同時，多家外國媒體報導OpenAI也在加速其上市進程，其估值同樣直指萬億美元大關。2026 年下半年，全球將進入由航太與AI巨頭共同交織的史上最大上市淘金熱潮。



「這是一場關於資本話語權的爭奪戰。誰能捷足先登成功上市，誰就能在未來掌握更多現金儲備與融資主動權。」

市場落幕可能比想像中突然

SpaceX的上市是美股繁榮期的一個頂峰符號。馬斯克選擇在美股三大指數處於歷史高位時出手，精準地利用了市場對「太空+AI」敘事狂熱。然而，投資者必須保持清醒：當750億美元資金從現有市場被抽離，當1.75萬億美元的估值需要93倍的P/S比來支撐時，市場的容錯率已降到冰點。

筆者預期，美股的真正風險或許不在SpaceX上市的那一刻，而是在隨後的 OpenAI與Anthropic完成IPO之後。當私募市場的所有大鱷都完成了這場跨越十年的套現盛宴，當散戶接手了最後一批火棒，市場的落幕可能比想像中來得更為突然。2026年下半年，投資者應密切關注這三大巨頭的上市時間表，並適度降低科技股比重，增加更多現金在手，以應對可能到來的金融寒冬。

余偉龍

全職投資者

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