Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股好玩過港股好多｜周顯

投資理財
更新時間：11:10 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:10 2026-06-04 HKT

筆者日前和一名莊家朋友，以及兩位美女吃飯，莊家朋友很識飲酒，但不識食，偏偏我識食，但不識飲，於是飲了我不識得的酒，吃了我不喜歡的飯，至於美女，not for me。

我問莊家朋友有乜搞作，他說，炒美股囉。他給我看了一隻股票的編號，當時美股還未開市，是前一日的價。我說：「5毫幾炒到2元，你早一日同我講吖嘛。」

他一臉無辜的說：「你係約我今日晚飯吖嘛。」

他補充說：「美股好好炒，昨天我只買了400多萬，已炒高了4倍。」當日他喝到「啤啤夫」，和美女唱K玩樂，只是偶爾按按手機。美女是他的事，與我無關，我先行離去。

翌日我再看股價，居然炒到20元，9億多幾美元成交，而成隻股票不過是1億多元市值，這是多麼驚人的概念！我當然後悔得要死，多不敢買，幾萬元輸了不肉赤，一晚變幾十萬都好啩？至於再過一日，股價直插95%，那又是另一回事了。

這次事件證明了，美股真係好玩過港股好多，難怪人人炒到如痴如醉。

周顯

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:31
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
2小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
20小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
17小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
23小時前
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
14小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
13小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
15小時前
慈雲山兄弟為執房問題起爭執 兄危站簷篷2小時後墮樓亡｜珍惜生命
突發
14小時前
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
英國盼「邀請制簽證」挽富豪避走潮 准3年閃批永居 留意資金規範禁炒樓 業界料叫好不叫座
投資理財
5小時前
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
00:34
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
突發
2小時前