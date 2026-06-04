美股好玩過港股好多｜周顯

筆者日前和一名莊家朋友，以及兩位美女吃飯，莊家朋友很識飲酒，但不識食，偏偏我識食，但不識飲，於是飲了我不識得的酒，吃了我不喜歡的飯，至於美女，not for me。

我問莊家朋友有乜搞作，他說，炒美股囉。他給我看了一隻股票的編號，當時美股還未開市，是前一日的價。我說：「5毫幾炒到2元，你早一日同我講吖嘛。」

他一臉無辜的說：「你係約我今日晚飯吖嘛。」

他補充說：「美股好好炒，昨天我只買了400多萬，已炒高了4倍。」當日他喝到「啤啤夫」，和美女唱K玩樂，只是偶爾按按手機。美女是他的事，與我無關，我先行離去。

翌日我再看股價，居然炒到20元，9億多幾美元成交，而成隻股票不過是1億多元市值，這是多麼驚人的概念！我當然後悔得要死，多不敢買，幾萬元輸了不肉赤，一晚變幾十萬都好啩？至於再過一日，股價直插95%，那又是另一回事了。

這次事件證明了，美股真係好玩過港股好多，難怪人人炒到如痴如醉。

周顯