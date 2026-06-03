積金評級指5月MPF回報升2.9% 人均賺9885元 惟一個歷史數據籲勿自滿

強積金研究機構積金評級表示，根據所有基金表現指數截至5月31日計，5月投資回報為2.9%，為2026年內第4個正回報定月份，年初至今回報達 7.22%，為2017年以來最佳年初至今表現。若以絕對金額計，5月投資收益約474億元，相當於每名成員平均獲利9,885元，年初至今累計投資收益則達1,130億元。

計入供款後，強積金總資產於5月底創下歷史新高，達約1.685萬億元，較4月增加504億元，2026年以來則累增1,309億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為351,423元，首次突破35萬港元關口，並較4月底增加10,511元，2026年以來則累增27,306元。

亞洲股票基金今年累升近三成

積金評級指出，整體亞洲股票市場受惠於市場對台灣及韓國科技股的持續興趣，而日本股票及亞洲股票基金表現繼續領跑，其中兩者5月分別升8.97%及10.9%，年初至今則分別升16.15%及29.46%。

表一： 按資產類別劃分，「積金評級指數」截至 2026 年 5 月 31日的回報表現

表二：2026年 5月表現最佳的 10 隻強積金成分基金

表三： 2026年年初至今表現最佳的10隻強積金成分基金

不過，積金評級主席叢川普呼籲成員切勿自滿，因為歷史數據顯示，過去強積金在首5個月錄得4個正回報月份的情況，僅出現過5次，當中只有2次全年最終錄得正回報。