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半年結臨近 滙豐「參戰」上調定存息 星展4及6個月期達3厘

投資理財
更新時間：10:09 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:09 2026-06-03 HKT

【定存/高息定存/滙豐】隨着半年結臨近，銀行紛紛出招以高息吸定存，當中部分中小型銀行的3個月港元定期存款利率已高達2.7至2.9厘，就連大型銀行也參戰，龍頭大行滙豐昨出手加定存息，將3個月及6個月期存息分別調高20點子至2.4厘及2.2厘，牌面上高於其他大行。不過，枱底下渣打香港給予高端理財客的3個月定存息並不輸蝕，高達2.6厘，入場只需1萬元新資金。

部分銀行港元定存息比較

銀行 3個月 6個月 網上定存優惠起存
滙豐 2.4% 2.2% 1萬新資金
恒生 2.2% 2.0% 1萬新資金
渣打香港 2.3% 2.1% 1萬新資金
中銀香港 2.1% 1.9% 1萬新資金
信銀國際 2.7% 2.6% 1萬新資金
建行亞洲 2.65% 2.6% 100萬新資金

滙豐3個月期加至2.4厘

今年來大行對上調港元定存息率取態並不太積極，尤其中銀香港（2388），截至昨日其3個月定存息仍為2.1厘，6個月定存息更不足2厘，僅為1.9厘。滙豐亦在昨天才直接上調定存息，不論客層，一律將3個月期存息由原來2.2厘加至2.4厘，6個月期存息則由2厘加至2.2厘，起存額同為1萬元新資金。

龍頭大行滙豐昨出手加定存息，將3個月及6個月期存息分別調高20點子至2.4厘及2.2厘，牌面上高於其他大行。
龍頭大行滙豐昨出手加定存息，將3個月及6個月期存息分別調高20點子至2.4厘及2.2厘，牌面上高於其他大行。

其實上月尾滙豐已向特選客戶以另類方式加定存息，是一項結合「獎賞錢」與利息、以新資金開立的定存優惠，現時3個月存期年息為2.655厘等值，6個月存期年息為2.435厘等值。

渣打高端理財客優惠2.6厘

渣打也是最近始將3、6個月定存息分別調升至2.3厘及2.1厘。該行同時向高端理財客提供3個月定存優惠，存息達2.6厘。至於恒生的3、6個月定存息昨仍維持2.2厘、2厘不變。

渣打向高端理財客提供3個月定存優惠，存息達2.6厘。
渣打向高端理財客提供3個月定存優惠，存息達2.6厘。

撇除新客推廣或兌換資金的定存優惠，論到定存息的吸引度，當然中小行排先。其中星展香港最新給予特選客戶的4、6個月定存息優惠均達3厘水平，暫屬全城最高，適用於6月底前以至少50萬元新資金開立定存。

平安數字銀行3個月2.9厘

星展定存息雖高，但並非人人皆能享有，所以回歸實際，若想以一般存戶身份又是小額定存，也能享有高息定息，不防轉向數字銀行，當中平安數字銀行的3個月定存息就高達2.9厘，100元起存，新舊資金均可；WeLab Bank（匯立銀行）同期定存息亦有2.75厘，入場更只需10元，毋須新資金。其他中小行如信銀國際的新資金3個月定存息也有2.7厘，起存1萬元。

上商財資業務處研究部主管林俊泓指，定存息上調，主要由於港元拆息難大回，事關本港的IPO熱潮，美國又即將有大型IPO，或影響本港流動性，且半年結臨近和適逢派息期，加上最新監管要求，都會令拆息偏緊，故料定存息隨半年結完結稍回後將再回升。

相關文章：定存攻略｜港元定存3個月優惠突破3厘 現有客戶12個月2.95厘 起存額僅100元
 

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