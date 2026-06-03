黃仁勳台灣之行憾動市場 英特爾及AMD受壓 Marvell變新寵 惟專家警告估值太高｜AI解碼系列 

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在台北國際電腦展（Computex 2026）期間的言論備受外界關注，一舉一動也可能影響投資市場走勢。其中，黃仁勳周一宣佈推出為AI代理而生的Vera CPU，並進軍個人電腦晶片市場，可能打破英特爾及AMD的技術壟斷；周二高調力挺合作夥伴Marvell將成為「下一家萬億美元公司」後，更令該股盤前股價急升逾兩成。高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，Nvidia進軍CPU市場屬合理部署，認為對英特爾及AMD短線造成壓力，並提醒投資者Marvell估值已太貴，不建議高追。

進軍CPU等市場 盼成新增長點

黃仁勳本周一在會上介紹首款採用LPDDR5記憶體的Vera CPU，稱其為「為AI時代打造的CPU」。他指出，AI代理對低延遲要求極高，甚麼都要「愈快愈好」，因此Vera核心之間的通訊速度比傳統CPU快50%，每顆核心頻寬更是x86架構的3倍，而數據處理速度亦是傳統SQL技術的3倍。

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梁偉民分析指，雖然Vera CPU要達到市場大量應用仍需不短的時間，但極可能對英特爾及AMD短線股價造成壓力。他指出，Nvidia目前戰略方向是希望將其在GPU的影響力進一步打包至CPU數據中心市場，因現時CPU的投資主題主要圍繞數據中心需求的大幅上升，個人電腦市場反而不是重點。

被問到Nvidia發展CPU是否代表GPU地位下降，梁偉民強調GPU仍然重要。他解釋，Nvidia目前在GPU的市佔率已高達90%，難再有大幅增長空間，加上不少科技巨企正自行研發晶片，未來或會減慢對Nvidia的GPU需求。因此，Nvidia開發CPU及機器人等新市場，協助開發更多AI應用場景，是尋找新增長點的合理舉動。

對於整體AI產業邏輯，他直言核心在於AI投資最終能否找到變現途徑。若能為科技公司帶來實質收入及盈利增長，硬件需求自然能維持；反之，若現時的瘋狂投資熱潮、以至AI硬件需求未能維持，變相可能出現泡沫或大調整。

Marvell晉身萬億 需再升近3倍

另一方面，黃仁勳於本周二公開力挺Marvell，稱其可能成為「下一家萬億美元公司」，並透露已對其進行戰略投資。雙方聯合推出NV Link Fusion技術，將Nvidia平台與Marvell的光學、矽光子及互連技術融合，從而構建出「分散式、分佈式、異構化」的數據中心。

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Marvell行政總裁Matt Murphy亦回應指，自Nvidia入股以來，公司股價表現良好，「一路跟投就行了」。

不過，梁偉民對Marvell能否順利晉身萬億市值俱樂部有所保留。他認同Marvell在數據傳輸及客製化晶片業務上，將受惠於AI數據中心建設，但以其周二盤前約270美元股價計，市值約2,600億美元，若要達到1萬億美元，意味股價需在今年已累升近兩倍的基礎上再升近3倍。

技術含量不及GPU或高端記憶體

他警告，現時股價已反映不少樂觀期望，包括預期未來四年每股盈利會大升3.5倍。其次，現時市盈率高達150倍，若4年後盈利如期大增、市值達萬億，屆時市盈率仍高達80倍。此外，他指Marvell的技術含量和市場的稀有性，並不及Nvidia的GPU或高端記憶體，一旦出現高利潤，勢必吸引競爭者加入，故毛利率未必能長期維持現有水平。

投資首選仍屬SK海力士及美光

談及AI板塊的投資部署，梁偉民建議投資者維持集中買入高端記憶體板塊，首選SK海力士及美光（Micron）。他指出，高端記憶體短期內供不應求的局面不會改變，未來數季業績有望維持高增長。更重要的是，由於盈利增長強勁，即使股價已累積一定升幅，其一年後的預測市盈率仍僅處於十多倍甚至幾倍水平，估值相對合理。

不建議自駕及機器人概念股

但他同時提醒，數年後一旦供應增加或需求增長放緩，記憶體價格很大機會出現明顯回落，屆時超額盈利將會消失。至於Nvidia點名的其他合作領域，梁偉民坦言不建議沾手自動駕駛及機器人概念股，因相關技術距離真正成功仍是未知之數，且難以預料最終哪家公司能脫穎而出。

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