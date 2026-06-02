科指納AI雙雄仍難寄厚望 留意智譜及MiniMax快迎解禁 專家教一招「保本博升」 | 星市攻略

港股今年表現強差人意，恒指截至周一累跌約1%、科指更累跌一成，遠不及日股及韓股分別累漲33%及108%的強勁升幅，原因之一被指是本港指數成份股中缺乏「AI股」；不過，兩大AI大模型股智譜（2513）及MiniMax（100）將於下周一（8日）正式獲納入恒生科技指數，屆時會否有助帶動科指追落後？香港股票分析師協會理事溫傑接受《星島頭條》訪問時直言，投資者不應對指數追落後抱太大期望，持貨者可運用衍生工具「保本博升」，未有貨者則可待回調時「小注怡情」。另要注意的是，智譜及MiniMax將於7月起迎來龐大解禁潮，屆時流通盤將擴大數倍。

兩股納入科指6月8日生效

受惠於AI狂潮，智譜今年股價累升1161%，為2026年以來表現最佳新股，同業MiniMax亦累升329%。恒指公司上月季檢後，宣佈將智譜和MiniMax納入科指成份股，6月8日正式生效，合計權重約5%至7%。由於科指需固定保持30隻成分股，權重最小的金蝶國際（268）及金山軟件（388）則會被替換出局。

數據顯示，追踪恒生科技指數的ETF及被動產品規模約250億美元，按5%至7%權重測算，智譜和MiniMax合計將迎來約12.5億至17.5億美元（約97.5億至136.5億港元）的被動資金流入。值得注意的是，目前兩家公司的真實流通盤極小，智譜真實流通率僅約2.67%，MiniMax則約5.44%，九成以上股份處於禁售狀態，因此當前股價具備明顯的「稀缺性溢價」。

7月7日及8日迎來解禁期

不過，智譜及MiniMax分別在7月7日及8日迎來解禁期，屆時智譜基石投資者持有的5.83%股份將會解禁；MiniMax則有約44.29%的老股東及5.34%的基石投資者，合計近50%股份集體解禁，將令市場可流通股數擴大數倍。此外，智譜非控股股東持有的60%以上股份則於2027年1月解禁。

溫傑：解禁影響需視乎市況

對於科指納入AI概念股後是否有機會追落後時，香港股票分析師協會理事溫傑表示，科指追落後空間相對有限。他指出，智譜與MiniMax在過去半年已錄得巨大升幅，現時納入「究竟是升勢初段還是尾水，其實大家都不知道」。再者，兩股權重佔比始終有限，大市最終仍需看騰訊（700）、阿里（9988）及美團（3690）等重磅股表現，故不建議抱太大期望。

至於市場憂慮的解禁潮會否令兩股「幫倒忙」，溫傑認為需視乎當時的市場氣氛，「如果當時市場氣氛好，大家繼續追逐新科技股，舊有的基石投資者未必會沽售；即使沽售，市場承接力亦會較好。相反，若市場認為概念已經『炒完』，情況可以很大鑊。」

套現盈利買Call輪可「保本博升」

對於已持貨與未持貨的投資者，溫傑給出以下具體部署策略。他建議，已持貨的投資者最簡單做法便是設定「止賺位」，若股價由高位回落20%便應落袋為安。此外，投資者亦可考慮套現部份盈利「轉買Call輪」。

他舉例，若投資者持股由200元升至500元，已賺取一倍利潤，此時可將部分盈利轉買具兩至三倍槓桿的Call輪，以維持相同的風險敞口（Exposure）。萬一市況逆轉急跌，投資者最多亦只是損失該筆盈利，但卻能成功保住本金。

未有貨者可等解禁潮低吸

至於未有貨的投資者，溫傑則建議等待時機，若因解禁潮引致股價回調，中長線而言反而是買入機會，因為撇除短期波動，該類大模型股的業務正處於高速增長，且資金仍熱衷追捧新科技股。不過，以智譜為例，一手100股的入場費高達10多萬元，門檻頗高，故建議未有貨者「小注怡情」，利用輪證進行部署，只需數千元便可進場。

下周或6股納北水 MiniMax冇份

順帶一提的是，恒指公司上周公佈季檢結果後，共有7隻股份將獲納入恒生綜合指數成份股，且當中有6隻預計可符合港股通納入範圍，包括智譜、鳴鳴很忙（1768）、精鋒醫療（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）及天數智芯（9903）。至於MiniMax因採用同股不同權（WVR）架構，須滿足額外市值及成交要求，預計最早於8月6日方可開通。鑑於過去多隻「北水新貴」也有炒作，上述股份下周一股價也惹來憧憬。

另一方面，開源證券早前首次覆蓋智譜，給予「買入」評級，認為其標桿產品GLM-5推理與代碼能力接近國際頂尖水平，並預期產品迭代及人才培育可持續領先競品，將受益於高端Token量價齊升的過程。海通國際則予天數智芯「優於大市」評級，目標價596.7元，指其作為中國雙線GPU領域先驅，其DeepSpark生態系統具核心競爭力。

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