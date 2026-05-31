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短線炒作好玩但無益 低撈富途獲利後 轉買一隻軟件ETF｜李聲揚

投資理財
更新時間：08:48 2026-05-31 HKT
發佈時間：08:48 2026-05-31 HKT

筆者較少做短線操作，也較少在本欄討論。但筆者近期低位買了富途（FUTU）獲利，然後轉買一隻軟件ETF（IGV），也和讀者分享一下心路歷程。不過整體來說，買入優質股並長期持有，才是主菜。短線炒作，只像零食，好玩但無益。

富途幾年前已有類似劇本

富途被中央政府處分，大家已有所聞。但當日盤前股價一度跌40%，開盤仍跌超過30%，筆者就趁機買入。背後原因已在社交媒體及Patreon解釋，不重複太多。肯定的是，這不是富途首次被「整頓」（也可能不是最後一次），但只要投資者不善忘，就會記得幾年前已有類似劇本。

網上的「分析」嘩眾取寵，部份提到公司將會倒閉，或者是內地人只能沽貨不能買貨，甚至要峰擁來港。但現實一點，類似的劇本幾年前已上演，而罰款金額對富途來說也是小菜一碟。創辦人只被罰125萬人民幣，更明顯是從輕發落，根本是好消息！

筆者之前都有想買入富途，苦無機會。結果成功在大插時，約84元買入。不過，富途股價反彈之快，也叫筆者意外，一度反彈至110元水平，而「出事」前才120元左右；當近兩天富途股價也穩定下來，筆者認為「時機差不多」，就減持了大部份持股，只留下小部份。

投資者切忌陷入僵化思維

監管機構的處分，肯定對富途還有影響，股價回升至近110元，似乎已相當合理。但必須強調的是，市場並不總是線性運作。我們常會觀察到一種現象：儘管基本面惡化或出現利淡消息，股價卻依然堅挺，甚至高於壞消息前的水平。這在投資領域並不罕見，例如過往美股在關稅戰陰霾下仍能突破新高（明明有效稅率仍較關稅戰前高），或是疫情期間市場在極短時間內修復並刷新高位（明明疫情一定會打擊經濟）。因此，作為投資者，切忌陷入僵化的直線思維，更不要執意與市場趨勢對抗，盲目「造淡」。

筆者保留了小部分富途倉位，因為長遠來看，筆者仍欣賞該公司的商業模式。然而，近年外在干擾不斷，難免讓人思考是否有更佳選擇，例如考慮買入盈透證券（IBKR）。背後的核心投資邏輯始終不變：我們應「買莊不買閒」。在這個資本市場中，散戶以為聰明，日炒夜炒，最終獲利的往往是券商、發行商，這實質上是一場財富轉移的過程。

軟件板塊已出現明顯復甦

另外，筆者沽出大部份富途的資金，轉向了軟件類股ETF（IGV）。理由很簡單：之前軟件即服務（SaaS）板塊歷經了嚴峻的「世界末日」，估值一度跌至谷底，但近期伴隨着如Snowflake（SNOW）等企業繳出亮眼業績，該板塊已明顯復甦。與其費心挑選單一個股，不如透過IGV進行「大包圍」配置——反正筆者都持有微軟、Palantir及Salesforce等較大的公司。

筆者仍是主張採取中長線布局，投資不應是日夜懸心的負擔，在輕鬆的狀態下運作，其重要性往往被嚴重低估。

當然，筆者針對富途採取了「超短線」策略，皆因機會一閃即逝；但對於IGV這類中長線布局，則毋須過於急躁。所以我們不能一本通書睇到老。

若果短期IGV能有可觀獲利，筆者可能又會再鎖定部份利潤，再調配至黑石Blackstone（BX）等標的。BX作為私募信貸巨頭，其業務與SaaS板塊的興衰有著千絲萬縷的聯繫，筆者會在未來詳細剖析。但這只是一個假設，筆者並未進行相關操作，也可能改變主意。

Patreon作者 李聲揚

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李聲揚簡介:

財經分析員，Patreon作者，專欄作家，文青。金融或非金融故事。

網站: https://www.patreon.com/ivanliresearch

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