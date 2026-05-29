本港4月總存款額升1.5% 貸款升0.5%

金管局今日（29日）發表的統計數字顯示，認可機構存款總額在2026年4月份上升1.5%，其中，港元存款及外幣存款分別上升1.3%及1.6%。

數據顯示，由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升2.4%及3.2%。香港人民幣存款在4月份上升4.1%，於4月底為10,773億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為12,146億元人民幣，而3月份為12,900億元人民幣。

數據亦指出，4月份貸款與墊款總額上升0.5%，由年初截至4月底計上升3.6%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在4月份分別上升0.1%及1.9%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由3月底的72.3%，下跌至4月底的71.6%。

4月份港元貨幣供應量M2及M3均上升1.3%，與去年同期比較均上升3.1%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.1%，與去年同期比較則上升14.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份均上升1.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升10.0%。

