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本港4月住宅按揭貸款新申請減少7.5% 新批貸款額跌9%

投資理財
更新時間：17:43 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-29 HKT

金管局公布4月住宅按揭統計調查結果。期內，新申請貸款個案按月減少7.5%，至9541宗。

4月份新批出的按揭貸款額較3月份減少9%至365億港元，當中涉及一手市場交易所批出的貸款減少20.3%，至107億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少6.7%，至218億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加21%，至40億港元。

4月份新取用按揭貸款額較3月份減少16.1%，至226億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的83.7%下降至4月份的77.8%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的1.5%下降至4月份的1.3%。

4月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至19,396億港元。

按揭貸款拖欠比率為0.12%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。

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