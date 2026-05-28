滙豐私銀列第三季優先投資策略 偏好增長型多於價值型企業

滙豐私人銀行表示，人工智能、能源與安全將推動下一波策略性投資，並支持全球經濟與企業盈利增長。該行又預期，私募市場將擴大其角色，以彌補投資資金的缺口。

預期市場波動周期可受控

在2026年第三季投資展望中，滙豐私人銀行對全球經濟韌性持樂觀態度，並預期市場波動周期將可受控。鑒於應對新冠疫情衝擊及國際貿易關係的變遷，該行指政府與企業正多元化發展供應鏈管理、貿易關係及能源來源，以推動經濟增長。

在當前環境下，滙豐私人銀行為其高淨值及超高淨值客戶規劃了聚焦於人工智能、能源自主及航天技術等長遠利好因素主題的投資組合。市場投資在科技、工業、材料及公用事業等創新領域依然強勁，此策略突顯箇中的投資機會，且持續偏好增長型多於價值型企業。

料聯儲局全年維持利率不變

本季展望也預期美國聯儲局將在2026年全年維持政策利率不變，反映當局須平衡通脹與經濟增長的風險。

以下為滙豐私人銀行2026年第三季的四大優先投資策略：

1. 投資人工智能引領的未來：強勁的盈利驚喜、商業化過程疑慮緩解及軟件行業過度拋售後具吸引力的估值，為半導體、數據中心及人工智能應用者帶來機會。

2. 把握政府推動安全與能源自主帶來的機遇：地緣政治變化加速了能源供應多元化、電氣化擴展及電網投資。

3. 透過多元資產策略提升投資組合韌性：債券、黃金、另類投資及多元外幣策略仍是核心基石，並輔以基礎設施項目，以提供穩定且與通脹相連的現金流。

4. 把握亞洲創新與收益：槓鈴策略能捕捉亞洲創新主導的投資週期，同時與該行在地區上對中國內地、香港、新加坡和南韓持偏高比重的配置相符。

亞洲受惠半導體及AI模型發展

滙豐私人銀行及及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，隨著全球加速對人工智能（AI）的投資，亞洲憑藉在半導體領域的領先優勢及大型語言模型的快速發展，將有良好條件受益。除了人工智能之外，日本、南韓、中國內地及新加坡企業管治改革持續改進，投資者能透過債券的收益潛力發掘更廣闊的投資機會。

該行補充，地緣政治發展加劇了經濟格局的不均發展，進一步強調在發行者、產業及地區間識別潛在贏家與輸家的重要性。