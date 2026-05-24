退休All in美債 穩賺5厘表面吸引 單靠債券難贏通脹 「不宜全數資產瞓身」｜李聲揚

近期市場對美債關注度甚高，筆者之前在本欄也寫過，坊間流傳一種說法：只要擁有2000萬港元，全數買入30年期美債，每年穩收5厘息，即100萬港元，從此過上「無憂」退休生活。這種策略表面看來確實吸引，但投資從無免費午餐，若要探討其可行性，必須剖析背後的風險與本質。再講一次，筆者並非認為不可行或「伏」，但投資要多思考。

首先，美債並不等同於銀行定期，也不同於收息股，某程度上更勝於做定期或買收息股。皆因銀行沒有30年期的定存方案，而收息股或貨幣基金存在派息不穩及價格大幅波動的風險。相比之下，買入30年期長債，在持有至到期（Hold to Maturity）的前提下，確實能達成鎖定利率的效果。

勿混淆票面息與到期收益率

然而，投資者必須釐清「票面利率」（Coupon Rate）與「到期收益率」（Yield to Maturity）的區別，切勿將兩者混淆，否則極易對預期回報產生誤判。這些筆者在Patreon有詳細討論。現在30年美債，「票面利率」與「到期收益率」都同時高過5厘，但兩者真的不是同一回事！

有人擔心通脹侵蝕購買力。這是長債投資最無法迴避的風險。若預估未來30年平均通脹率為3%，今日的100萬元，30年後的實際購買力將縮水超過一半。投資者須權衡：選擇美債是為了「保本收息」，還是追求「資本增值」。若投資目標是跑贏通脹，單靠債券並不足夠，配置股票類資產才是正道。至於所謂的抗通脹債券（TIPS），雖然能抵禦通脹，但息率遠低於傳統國債，這又回到「魚與熊掌不可兼得」的兩難。

美國違約或美元崩潰實屬過慮

第二點是違約與貨幣貶值風險。市場常擔憂美國違約或美元崩潰。事實上，美國以美元發債，違約風險極低，即便出現償付困難，透過印鈔即可解決，其代價僅是長期的通脹壓力（上一段已討論）。至於匯率問題，投資者常將美金相對於「實體資產」的購買力下降，誤讀為「美元匯率崩潰」。翻看歷史數據，即便美國長期量化寬鬆，美元匯率在國際貨幣體系中依然表現穩定，並未出現如部分人所擔憂的崩盤式下挫。2007年美匯指數是70，現在是100，說好的「美元崩盤」呢？

未來美元地位難料 不宜全數押注

第三風險是資產過度集中。即便資金雄厚，將身家全數投入單一國家債券，依然存在地緣政治的集中風險。若未來地緣格局劇變，美元地位大幅動搖，投資者將極為被動。此可能性當然不大，但30年的事，誰知道呢？

總結而言，對於年屆五六十歲、追求穩定現金流的退休人士，以美債作為配置的一部分確實可行。但我並不建議將所有資產「瞓身」投入。傳統的「60/40 組合」（即60%股票、40%債券）依然是歷久不衰的黃金法則。債券提供穩定的日常現金流，而股票則負責對抗通脹與實現資本增長。

認清風險承擔能力 做好資產配置

投資者切記，任何高於美債的收益必然伴隨風險。若妄想尋求一種既無風險、回報又高、還能抗通脹的投資產品，那不過是海市蜃樓。認清自己的風險承擔能力，做好資產配置，才是退休理財的務實之道。

Patreon作者 李聲揚

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