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調查指近兩成人退休後續保留MPF投資 友邦推收益基金料年派4厘

投資理財
更新時間：11:51 2026-05-21 HKT
發佈時間：11:51 2026-05-21 HKT

友邦香港調查發現，港人退休準備仍面對明顯落差，逾七成受訪者表示退休儲備不足，平均資金缺口高達256.4萬港元。同時，市場對強積金角色的認知正逐步轉變。調查發現，現時僅約一半準退休人士打算一筆過提取強積金，當中更有近兩成預期會將資產全數保留在強積金賬戶內繼續投資，反映部分港人正由「一次過提取」轉向「持續投資」模式，期望透過滾存資產應對退休需要。

該公司公佈，推出新「退休收益基金」，預期年度化派息率達4%，以「長期資本增值 + 定期派息」為投資目標，透過每月派息機制，協助強積金成員由「儲退休金」邁向逐步建立穩定退休收入。「退休收益基金」透過每月派息安排，相關收益將直接存入成員的強積金賬戶，並按機制自動再投資於指定成分基金。

「退休收益基金」資料：

每月派息，自動安排：定期分發派息再投資於指定成分基金。

  • 65歲以下成員：派息自動再投資於「退休收益基金」，以持續滾存資本；
  • 65歲或以上成員：派息將記入「強積金保守基金」，作為穩定收入來源。

混合資產配置：基金屬混合資產基金，0%–65%可投資於股票及相關資產，其餘為債務證券，及/或現金或與現金具有同等套現能力的投資項目。

65歲或以上成員尊享基金管理費優惠： 

  • 65歲以下成員：最高為1.03%
  • 65歲或以上成員：最高為0.91%，並透過每年最高為0.12%的每季紅利單位方式回贈
     

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