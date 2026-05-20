富衛調查指逾六成人對財務感焦慮 期望62歲退休 至少需640萬儲蓄

富衛今日（20日）發布《消費者展望調查》結果顯示，普遍市民對個人財務前景信心不足，64%受訪者對其個人財務狀況感到「非常焦慮、略有擔憂或勉強維持」；壓力也來自對於未來5至10年財務憂慮，58%受訪者最擔心「生活成本上漲」 ，其次是「高昂醫療費用」 （48%），以及「未有足夠儲蓄實現舒適的退休生活」 （47%）。

退休後或面臨4年財富缺口

是次調查訪問了逾1,000名港澳市民，受訪者平均期望62歲退休，並預期平均需要640萬元儲蓄才能應付退休生活；但他們預計自己的積蓄僅能維持20年生活，相當於維持到約82歲。根據政府最新數據，港人平均預期壽命約86歲，意味著市民退休後或面臨平均達4年的財富缺口。

Z世代預計退休需760萬

調查又發現，不同世代正面對不同的財務隱憂。Z世代（21-29歲）平均期望能於60歲退休，屬各世代中最早，預計退休所需金額達760萬元，也是各世代中最高，但這種高期望與其理財行動力卻形成強烈對比，不足兩成人（16%）稱有積極採取實際行動以保障未來財務。

Y世代多花費於父母或子女

Y世代（30-44歲） 有57%表示花費於父母或子女的經濟支援佔其收入超過兩成。當有額外資金時，71%表示會優先投入於「家庭應急資金」 、「子女教育」或「父母未來的醫療或長期護理」 ，而非作為自身退休儲備。29%更坦言沒有信心應付家庭可能出現的重大突發醫療開支。

X世代渴求保證收入產品

X世代（45-65歲）已開始為退休作打算，但62%擔憂富積蓄增長追不上生活成本上漲 ，36%人退休後計劃兼職或以靈活方式工作以補充收入。在選擇退休方案時，他們最渴求的產品特點是能富獲得終身保證收入（58%），其次是富確保退休收入能對抗通脹（54%），反映他們對穩定現金流及保值能力的重視。

儘管市民對財務規劃有明確目標，但實踐方面存在明顯落差。調查顯示，43%受訪者未有與財務顧問會面檢討財務規劃， 30%更未有定期投放於退休基金。以「夾世代」為例，雖然當中有39%期望擁有一份能覆蓋多位家庭成員的保單，但高達64%的人對此類方案缺乏認知。

