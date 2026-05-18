散戶如何參與SpaceX投機熱潮 可考慮3隻ETF 為何不應揀Tesla？

萬眾期待的美股新股SpaceX據報將於6月12日以「SPCX」代號於納斯達克上市，最快今周披露招股文件，預期集資額可能高達750億美元，成為史上最大規模IPO，目標估值超過2萬億美元。不過，作為本港一般散戶，較難認購美股IPO，又如何參與投資SpaceX？事實上，目前美股市場上共有3隻ETF涉及SpaceX，分別為XOVR、DXYZ及NASA；此外，投資者亦可考慮透過投資谷歌（GOOGL）以間接持有SpaceX股份，但投資Tesla（TSLA）卻未必是最好選擇。

XOVR經SPV間接持有SpaceX

根據券商資料顯示，Entrepreneur Private-Public Crossover ETF（XOVR）持有約18%「Spv Exposure To SpaceX」，為目前最大持倉；而其他主要持倉則包括約12%的Nvidia（NVDA）、約7.8%的谷歌、約5.2%的Meta（META），以及約4%的Applovin（APP）等等。

但要注意的是，XOVR的SpaceX持倉是透過SPV間接持有，上市時基金不會向持有人分配SpaceX股份，只能透過賣出ETF退出倉位。

DXYZ長期處於高溢價

封閉式管理型投資基金Destiny Tech100 ETF（DXYZ），專門投資高增長後期私募科技公司。截至今年3月底，該基金最大持倉為Anthropic，佔18.1%；SpaceX排第二，佔比14.5%，其餘持倉還包括OpenAI、OpenEvidence及Shield AI等。該股截至上周五報19.17美元，今年以來累跌約4.8%。

不過，在SpaceX的IPO投機熱潮下，該基金相對於其淨資產價值長期存在高溢價，其股價上周五收報47.62美元，今年以來亦累升逾55%。

NASA兼顧太空行業投資

今年3月底推出的新主題ETF——Tema Space Innovators ETF（NASA）主打投資火箭、衛星、通訊與太空基礎設施，目前SpaceX持倉約佔其8.73%權重，並非最大持倉。至於該ETF最大持倉為AST SpaceMobile（ASTS）佔15.87%；其次為Rocket Lab（RKLB），佔15.24%，可兼顧太空行業全鏈條投資機會。該股上周五收報34.51美元，今年以來累升逾43%。

谷歌持股比例料稀釋至約5%

上市公司方面，投資者可考慮透過投資谷歌以間接持有SpaceX股份。截至2025年底，谷歌持有6.11%的SpaceX股份，雖然SpaceX其後與xAI合併，令其持股比例估計已稀釋至約5%，但潛在市值仍達千億美元。

投資者或棄Tesla轉買SpaceX

不過，向來是「馬斯克概念股」的Tesla卻未必是捕捉SpaceX升勢的好選擇，主因Tesla長期受惠於「馬斯克溢價」，即投資者對其願景和領導力的押注，但在SpaceX上市後，馬斯克的追隨者將擁有一個更具吸引力的增長型投資標的。同時，Tesla估值主要由軟件和自駕能力的潛在價值組成，但在沒有汽車需求憂慮或監管環境障礙的情況下，SpaceX可能擁有比Tesla更強大的增長故事，屆時資金可能會選擇減持Tesla而轉向SpaceX。

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