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牛市持續逾一年 保險生意勢大增｜曾淵滄

投資理財
更新時間：11:35 2026-05-18 HKT
發佈時間：11:35 2026-05-18 HKT

特朗普在中國的三天訪問結束了，習近平在特朗普的三天訪問中，除了第一晚特朗普抵步後直接到酒店休息外，第二及第三天幾乎陪足了特朗普。特朗普此行是來做生意的，為美國企業取回不少定單，不過也承諾取消不少關稅、暫停貿易戰，至少在今年11月美國國會中期選舉前，特朗普需要得到中國的定單以爭取選票，因此中美關係在未來的好一段日子應該不錯。不過，港股在特朗普訪問中國期間表現不佳，理由是在這段時間，不少新股、半新股的股價正進入調整期，給整體市場帶來壓力，這是新股上市後炒過頭之後的正常反應。

「買保險等於買基金」

通常，當股市確認進入牛市一年以上的時間之後，保險公司的生意會開始急速上升。2024年恒指從14000點起步，至今年初最高見28000點，升了足足一倍，如此升幅，會大幅度的提升保險公司的新增保單，今天的人壽保險，已經不再只是保障萬一自已有甚麼三長兩短的事，而是一種投資，簡單的說，買保險等於買基金，分別是保險公司的銷售團隊一般上會比基金公司更積極，因此業務增長速度比基金公司強。

保誠夥渣打增銷售渠道

保誠（2378）不久之前發布今年第一季度業績，首季新業務的盈利比去年同期增加了10%，而且，去年的每一個季度的增長率都在上升，全年增長率為12%。一般而言，保險公司的銷售是依靠大量的代理發掘新客戶，而保誠還多了一個銷售渠道，那是與渣打銀行（2888）合作。與銀行合作的好處是銀行經理很清楚知道客戶有多少存款，那些有一大筆現金而長時間無去處的客戶，是保險公司的對象。

友邦股價走勢跑贏恒指

談保險股，不能不提友邦保險（1299），這是香港規模最大、市值最高的人壽保險公司，保誠加宏利（945）的總市值也比不上友邦。而且，對不少香港人來說，一想起保誠就聯想到英國，一想起宏利就聯想到加拿大，友邦才是真正以香港為主的保險公司。實際上，過去友邦在宣傳上也喜歡用美國友邦這個形象，原因是過去香港人認為外國的月亮是比較圓的。

但是，2008年的金融海嘯，友邦的美國母公司AIG財困，決定全面脫售友邦在香港上市。在香港上市後的友邦就完全與母公司脫離關係，獨立在香港發展，數年前還取得進軍中國內地的準證。目前恒指與歷史高位相差大約21%，而友邦股價與歷史高位只相差13%，友邦跑贏了恒指。

李澤楷旗下富衛潛力很高

香港還有一間規摸較小、上市才1年的富衛集團（1828）也應該留意，理由是富衛的大股東是李澤楷，長袖善舞的李澤楷收購了富衛之後，發展得很快，去年新業務比前年增加了25%，淨利潤1.66億美元，創歷史紀錄，而且很快的打入亞洲十個國家及地區的市場，潛力很高。

曾淵滄
 

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