高位All in摸頂非末日 2000年買QQQ累升逾500% 「時間夠長仍可回家」｜李聲揚

在投資路上，最重要的心態之一，是「擁抱泡沫」。這不單是對市場的態度，更是對人生的深刻領悟。許多當年看似天崩地裂的大事，事後回首，往往變得不值一提，正如人生百態：隨着個人成長與世界演進，昔日的痛楚，只是過眼雲煙。

泡沫隨時爆 倉位最誠實

AI泡沫爆破隨時可能發生，但筆者名句是：倉位最誠實。最近有讀者分享，已減磅至100%股票（先前帶有槓桿），筆者認為大家亦應如此——不要槓桿，但維持全倉股票。泡沫爆破時，你必定會痛苦，但請忍耐，勿理會旁人冷嘲。因為這是必要代價。只要買得夠早，即使泡沫爆破，仍有鉅額利潤。筆者三、五年前買入的美股，即使明天跌一半，仍有不少盈利。不少美股已升數倍，何須驚懼？當然，你可能後悔未在高位沽出反手做空，但要捕捉轉角位，實務上不可能。

清倉要做兩次高難度動作

清倉之難，不止一次高難度動作，而是要做兩次：高位賣出後，尚需低位買回。若不買回，雖避過災難，卻錯失後續增長，只成「看似聰明」卻實質貧窮之人。除非是清倉後已有幾千萬，可靠食息安度餘生，否則若資金有限，未夠財自，卻錯失之後升浪，只能眼紅別人。

看例子：十年前買美股標普指數，若2020疫情低位「止蝕」不買回，十年總回報僅約18%（年化1.6%），和做定期差不多。但持有至此呢？年化回報是16%。即使疫情前高位清倉，回報亦不理想，年化只有約5%。

當中關鍵是：市場持續增長。當時標普指數約3000點，跌1000點是30%；但現在標普指數7500點，那1000點，只等於13%，只是個普通調整。昔日「世紀大事」，如今僅如關稅解放日或美伊戰爭的小幅波動。此簡單數學，彰顯複利威力。

以NVIDIA為例，早年筆者約10元買入，如今200元。再升5%，即等於最初本金再翻100%。雪球效應一旦起動，便威力驚人，像極人生。讀者或問：若跌5%，豈非最初本金全失？非也。本金早已放大，僅是少賺盈利而已。

最好定期投資 避免All in摸頂

很多你以為天大的事，事後回想，竟是小事。因人與世界不停成長，一切會變好的。筆者多愁善感，但整體是樂觀之人（100%股票者，怎會不樂觀）。投資本就反映性格與世界觀。試回想一下：年青時你和戀人分手，以為人生從此玩完，後來連對方姓名都忘記。反過來說，當年筆者高中狀元，以為人生從此一帆風順，如今不值一提。

最後留意，即使不幸高位All in摸頂，亦非末日。2000年科網泡沫頂位買QQQ，十六年半才回本。但近十年卻海闊天空，由2000年摸頂至今，QQQ累升500%，閣下年度化回報7%，並不太差。當然，最好就是定期投資，避免All in摸頂，但故事告訴我們：時間夠長，仍是可回家。

總之，擁抱泡沫，耐心持有，相信複利與成長。股市如人生，風雨過後，必見彩虹。

Patreon作者 李聲揚

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