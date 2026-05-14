巴菲特築3.1萬億「現金長城」 華爾街沽神點名晶片股盈利超預期「智者警示美股風暴將來臨」｜余偉龍

在人類金融史的浩瀚長河中，「上天要你滅亡，必先讓你瘋狂」這句古訓，宛如一道迴盪在市場上空的幽靈。從十七世紀荷蘭的鬱金香狂熱，到二十世紀末那場讓無數財富灰飛煙滅的互聯網泡沫，每一次金融慘劇的序幕，往往都編織著極度的亢奮與對風險的集體失明。如今，當美股三大指數在歷史高位徘徊，市場沉浸在一片由AI與流動性幻覺編織的歡歌之中時，幾位重量級智者的警示，正如同深海中的暗湧，預示著一場風暴的來臨。

股神預警 私募信貸「隱形核彈」隨時引爆

「股神」巴菲特（Warren Buffett）雖已漸入期頤之年，但他掌舵的巴郡（Berkshire Hathaway）依然是全球資本市場最清醒的守望者。根據2026年第一季度的最新財報，巴郡持有的現金及等值資產已攀升至驚人的3,970億美元。此數字不單創下了該公司的歷史新高，更已超越了全球影視巨頭Netflix約3,699億美元的總市值。

巴郡持有的現金及等值資產已攀升至驚人的3,970億美元。

這座龐大的「現金長城」並非偶然，而是老人家對當前市場估值極度匱乏安全邊際的沈默抗議。在最近的一次訪談中，巴菲特流露出對私募信貸（Private Credit）市場的深切憂慮。這個透明度極低、贖回限制重重的黑箱市場，規模已膨脹至不可忽視的程度。巴菲特認為，其中的風險正以一種隱蔽的方式在銀行系統中滲透與累積，他甚至將其形容為一顆隨時可能引爆的「隱形核彈」。

與此同時，摩根大通（JPMorgan Chase）首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）亦在多個場合重申，信貸市場的下行風險遠比主流觀點所預期的更為嚴重，這種「影子銀行」的脆弱性，或許正是下一場金融海嘯的震央。

華爾街沽神Michael Burry表示，當前的市場氣氛，與2000年互聯網泡沫破裂前的巔峰狀態有著驚人的相似性。

沽神的詛咒：當前市場氣氛與互聯網泡沫破裂前驚人相似

如果說巴菲特的做法是「以退為進」的智者策略，那麼電影《沽注一擲》（The Big Short）的原型人物、華爾街沽神貝瑞（Michael Burry）的言論則更具先知的冷酷。Burry在今年5月在其Substack頻道「Cassandra Unchained」發文指出，當前的市場氣氛，與2000年互聯網泡沫破裂前的巔峰狀態有著驚人的相似性。



Burry特別點名了近期受AI浪潮推動而瘋狂飆升的晶片板塊。他直言不諱地指出，華爾街對於這些高增長、高估值公司的盈利預期，竟然高估了整整 50%。他用了一個令人不寒而慄的比喻來形容現狀：「我們正見證歷史，而這通常不是好事；我們正處於一場血腥車禍發生前的最後幾分鐘。」在Burry的邏輯中，當估值與基本面出現如此巨大的斷層，市場的每一次新高，都不過是在為最終的自由落體增加重力加速度。

IPO三巨頭：最後的流動性收割盛宴？

然而，在這些悲觀的宏觀背景下，市場為何依然能維持表面的繁榮？答案或許藏在即將到來的科技盛事中。據悉，人工智慧與航天領域的三大巨頭——OpenAI、SpaceX 與 Anthropic，極有可能在2026年內陸續完成IPO。這不單是三場上市儀式，更是一場涉及金額超過2,000億美元、總估值逼近3萬億美元的流動性大閱兵。

對於華爾街的投資銀行而言，這是一場不容有失的收割盛宴。為了確保這些史上規模最大的「超級大盤」（Mega-cap）能夠在高位成功募資，投行必然會動用所有資源來維持市場的樂觀情緒與投資熱度。然而，這正是普通投資者最需要警惕的「時間陷阱」。歷史經驗一再證明，當市場最後的巨獸完成上市、大股東與投行在高位成功套現後，市場的流動性往往會出現斷崖式下跌。這場「IPO潮」，極有可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，一旦資金完成高位交棒，市況便可能急轉直下。

作為一名曾親身經歷2008年雷曼危機、2011年歐債危機、2018年全球縮表風暴及 2020年疫情熔斷的投資者，筆者深知「活下去」比「賺大錢」更為重要。當市場的所有參與者都沈浸在AI帶來的永恆增長幻覺時，請保留一份對歷史的敬畏，才是生存的唯一法則。

余偉龍

全職投資者

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