新型碰瓷黨「無限loop」｜周顯

「新型碰瓷黨」自年初起惹各界關注，警方早前表示接獲逾430宗相關個案，包括來自保險業聯會轉介、多間保險公司報案和市民舉報，索償金額總達1.06億元，其中近七成涉及同一律師樓。

該律師樓就是林逸華律師行，因而被懷疑與「新型碰瓷黨」合作，即發生交通意外後，在輕微、甚至沒有碰撞的情況下，涉案司機或乘客就事件提出民事索償，包括相關律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及其他雜費。執法部門自今年初調查懷疑涉及案件，截至3月中，共20人被捕。

文件上或沒有破綻

以我的豐富經驗，這種形式的騙案，文件上是一點破綻也沒有，問題只是在於，同樣的狀況發生的次數太多，在「無限loop」之下，沒有破綻也變成了有破綻，皆因世事不可能有如此多的巧合。

這正如在疫情期間，醫生王秉亮在短短4個月內發出超過6,600張免針紙，蔡淑梅醫生被指以「疫苗恐懼症」為由，濫發逾萬張免針紙，相同案件還涉及7位醫生，紕漏都是出在同一原因：上得山多難免被懷疑。

周顯