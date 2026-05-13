兩隻潛在「倍升」新股同步招股 專家看好商業航天概念 一隻回撥20%仍難中 | 星市攻略

近期港股新股市場氣氛熾熱，但中簽難度亦越來越大，目前再有兩隻新股「自動駕駛方案商」馭勢科技（1511）及「商業航天第一股」拓璞數控（7688）同步招股，至本周五（15日）截止認購，投資者將再次面臨「二揀一」的選擇。宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》訪問時表示，兩股均屬新興科技賽道，預計招股反應將非常熱烈，儘管兩者皆具認購價值，但梁杰文直言拓璞數控因概念獨特且基石投資者眾多，升勢料較馭勢科技更誇張。

馭勢經18C申上市 最多回撥20%

被問到馭勢科技與拓璞數控同期招股應如何抉擇，梁杰文認為兩者均屬新興科技概念，再加上近期新股氣氛非常熾熱，預計兩股的招股反應都會非常熱烈，建議投資者可以兩者皆申請認購。

對於散戶最關心的中籤難度，梁杰文坦言，雖然馭勢科技屬18C章申請上市的特專科技公司，設有回撥機制最多可回撥至20%，但目前新股市場氣氛高漲，預計最終仍會錄得近千倍超購，「即使有回撥機制，估計最終還是很難抽中」。事實上，馭勢科技集資額不多，僅約8.72億元。

馭勢科技擬發行1,446.12萬股H股，招股價60.3元，每手50股，入場費3,045.4元，預期5月20日正式掛牌，中信証券為獨家保薦人。此外，該股引入雄安自動駕駛、CYGG、Starwin International為基石投資者，投資總額合共2.61億元。

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拓璞概念獨特 獲多間基投力撐

另一方面，拓璞數控擬發行6,533萬股H股，一成公開發售，招股價26.39元，集資約17.2億元，以每手100股計，入場費2,665.61元，並將於5月20日正式掛牌，國泰君安國際、建銀國際為聯席保薦人。

該股引入加拿大皇家銀行旗下RBC、3W Fund、博裕資本、高瓴旗下HHLRA、UBS AM Singapore、鼎暉投資旗下CDH、信庭基金、富國基金、富國香港、華夏基金、上海閔行、TT International、未來資產及高盛資產管理為基石投資者，認購額合共約1.1億美元。

潛在升幅方面，梁杰文明顯較看好拓璞數控。他表示，拓璞數控擁有「商業航天第一股」的標籤，概念非常獨特，且基石投資者眾多，上市後在市場流通的股份極少，相信股價會錄得數倍升幅。

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自駕概念股早前表現未如理想

相較之下，對於屬自動駕駛概念的馭勢科技，梁杰文則持審慎態度。他指出，雖然該股概念獨特，但參考早前上市的小馬智行（2026）及文遠知行（800），其掛牌後的股價表現均未如理想，這或稍微拖累市場對馭勢科技的追捧程度。因此，他預期馭勢科技掛牌後未必能錄得一倍以上的誇張升幅。

投資者獲利逾倍宜先行沽出

至於投資部署，梁杰文表示，雖然近期新股動輒升一倍，但需留意並非所有股份皆能維持強勢，例如近期上市的可孚醫療（1187）表現便不盡人意。他亦預期，兩隻新股暗盤都會升一倍或以上，而拓璞數控的升幅應該會更高，並建議投資者如錄得超過一倍的升幅，適宜先沽出獲利。

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