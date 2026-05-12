AI代理時代改寫CPU地位 英特爾及AMD升幅倍倍聲 惟專家警告估值太貴 | AI解碼系列

過往AI熱潮一直以「模型訓練」為重心，令市場目光集中於英偉達（Nvdia，NVDA）的GPU；不過，隨着AI發展步入「代理式AI」（AI Agent）時代，運算重心從單純的算力轉向複雜的邏輯調度，帶動了中央處理器（CPU）需求急增，並刺激相關股份急升。截至本周一，英特爾（Intel，INTC）今年累升250%，AMD及ARM亦分別累升114%及94%。高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，雖然認同CPU需求將隨着AI代理普及而上升，但警告現時相關股份估值已升至極高昂水平。

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AI發展需CPU拆解任務

對於近期資金回流CPU板塊，梁偉民解釋，AI發展已由最初的語言大模型，演進至近日的AI代理開發，因此AI開發商不僅需要GPU的運算能力，更需要CPU來拆解任務、安排流程及調度工具，應付日益複雜的任務，從而帶動需求，並使CPU重新成為市場焦點。順帶一提，市場亦開始憂慮英偉達的壟斷地位，會否受到科技巨企自研GPU、如Google母企Alphabet（GOOG）的TPU及亞馬遜（AMZN）的晶片所威脅。

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GPU與CPU未來比例或1:1

事實上，AMD行政總裁蘇姿丰於本月初公佈業績後亦曾表示，隨著AI代理需求快速增長，伺服器CPU市場正迎來結構性增長機會，預計2030年前市場規模將突破1,200億美元，年複合增長率超過35％。她又指，AMD將透過擴大產能與產品布局，目標搶下伺服器CPU市場超過50%市佔率。

另一方面，美國晶圓代工廠GlobalFoundries近日指出，伺服器CPU市場正迎來結構性增長的「超級周期」，過去GPU與CPU使用比例約為8比1，而隨著AI應用轉向，比例已降至4比1，未來甚至可能趨近1比1。

梁偉民：英特爾難追近台積電

對於CPU需求上升的故事，雖然梁偉民認為具有邏輯性，但對於相關股份的升勢表示質疑。他指出，相關股份估值已處於十分高昂的水平，例如英特爾歷史市盈率高達500倍，即使預期盈利大升，今年底預測市盈率仍達110倍；而AMD的歷史市盈率及預測市盈率亦分別達150倍及60倍。

他特別強調，對英特爾股價急升有更大質疑，稱其代工業務仍處於困難及虧損狀態。即使有傳蘋果（AAPL）等公司重新採用其代工服務生產晶片，但梁偉民分析指，短期內英特爾難以追近與台積電（TSM）的差距，客戶找英特爾生產晶片，多數只因擔心台積電產能不足而分散風險，故對其代工業務前景有所保留，憂慮會繼續拖累公司表現。

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首選AMD 兼具GPU更有優勢

若要在AMD、英特爾及ARM三間CPU公司中挑選，梁偉民首選AMD。他指出，AMD早幾年已開始在CPU數據中心領域搶佔英特爾的市場份額，在CPU競爭上並不失禮。更重要的是，AMD同時具備GPU業務，能發揮協同效應，將GPU與CPU打包成組合出售，相較英特爾及ARM更具優勢。至於作為新潛在生產商的ARM，他認為其技術、經驗及在市場深耕多年的銷售關係，暫時仍不及AMD和英特爾。

面對近日的CPU熱潮，投資者應否順勢買入？梁偉民直言現時「不敢買了」，警告相關股份累積升幅已相當大，尤其是英特爾及ARM。他提醒，目前的業績暫時仍只是停留在市場樂觀預期階段，尚未見有足夠的盈利增長來支持現時的高股價。

另一方面，在港上市股份亦不乏CPU相關概念，其中包括CPU代工生產商中芯國際（981）、華虹半導體（1347）及封裝設備商ASMPT（522）。此外，瀾起科技（6809）亦有自主研發國產CPU，該公司於2016年與清華大學、英特爾共同啟動了津逮CPU及伺服器平台研發計劃，相隔兩年推出津逮CPU及其伺服器平台，2019年實現量產，並在2020年至2025年間陸續發佈第二代至第六代津逮CPU。

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CPU是什麼

中央處理器（CPU）就像計算設備的大腦，由數十億電晶體組成，擁有多個處理核心。CPU 是所有新式運算系統的關鍵，負責執行電腦與作業系統所需的命令與程序。此外，CPU對於決定程式執行各種工作時的速度也很重要，例如瀏覽網頁、執行遊戲物理等程式的計算。相較於擅長大規模平行運算的圖形處理器（GPU），CPU更專長於處理複雜的串行邏輯與多任務調度。