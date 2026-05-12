掃少少業聚醫療考眼光｜曾智華

處理個人財富，我分四大部分：（一）供滿的自住單位（不賣，只美化裝修，加強舒適感）；（二）鎖死的政府年金（保證離世前月月有糧出，毋須擔心基本生活費）；（三）大藍籌股，主要是政府政策傾斜，唔俾得佢唔掂的公共股，以及政府或公共機構債券（全部AAA級）；（四）百多萬現金，用來為自己及身邊人製造快樂，以及發現有潛質但不熟悉的新股時，少少地吸十萬八萬考吓眼光，賺就請老友請多幾餐，蝕也絕不會入肉。

上周中午揸車時，聽到香港電台財經節目介紹業聚醫療（6929）負責人，明言訪問之因，為此公司連續5年業績表現強勁，利潤不斷創新高。

此公司做乜？主要業務是心血管介入器械的研發、生產與銷售，核心產品為俗稱「通波仔」用的球囊及支架，銷往七十多個國家。

基於小弟身邊越來越多老友要「通波仔」，而全球先進城市皆老齡化，這類手術，只會多不會少，故此，吸引我聽下去。

談到未來發展，負責人指出，公司正積極研發新技術，令下一代「通波仔」手術，可以在波仔面塗上一層藥物，而這種藥物，可以取代金屬支架。因說到底，金屬支架放血管內，並非最理想，一來可能會質變，二來，若發生不理想反應，要重新取出。新技術若成功而毋須放入支架，將是一項國際級醫療的重大突破。

回家再深入研究此公司，發覺是2022年以8.8元上市，後曾上衝到13元以上，之後反高潮，一直下瀉，一年後跌至3元才企穩，股價上落，有點戲劇性。但從2024年9月開始，股價緩慢地回復上升軌道，去年1月8日，再破5元。

此股成交疏落，並沒太多人留意與提及，今番俾小弟突然「發現」，從過去5年的業績看，加上市盈率10倍及息率3厘，似乎基調不錯，左睇右睇，市值點都冇可能只得上市價的四成幾。

當機立斷，在3.9元掃兩萬股考眼光，這股我只止賺而不止蝕，若真睇中，可能加碼。

資深傳媒人 曾智華