MemeStrategy全球首隻Pokémon藏卡代幣化基金錄超購 主打PSA10梵高比卡超

數字資產公司迷策略（MemeStrategy，2440）宣布，其於3月推出的全球首隻寶可夢藏卡代幣化基金，在獲香港證監會發牌的另類資產數字投資平台EVIDENT上，已成功完成首輪募資。基金的代幣錄得超額認購，機構及專業投資者反應熱烈。

MemeStrategy指，是次認購情況充分反映在合規、安全、透明及穩健的投資架構下，以寶可夢藏卡為核心資產的投資基金，對機構投資者具有顯著吸引力，並彰顯市場對另類金融產品的興趣日增。

陳展程：文化金融發展才剛起步

MemeStrategy行政總裁陳展程表示，基金首次發行即獲機構投資者熱烈反響，印證了流行文化藏品如何在穩健及透明的框架下與現代金融產品完美結合，關鍵在於其透明度高且投資渠道便捷。他稱，投資者毋須處理卡牌真偽鑑定、保管及買賣的繁瑣過程，即可直接參與這類資產。他認為，文化金融領域的發展才剛起步，未來計劃推出更多元化的收藏品投資產品，進一步釋放其長遠潛力。

梵高比卡超屬卡界藍籌 總市值逾11億

基金代幣由EVIDENT發行，其代幣化經濟權益與EVIDENT於基金的合夥權益掛鈎。基金專門投資PSA評級為10分的「梵高比卡超」藏卡（Pikachu with Grey Felt Hat）。MemeStrategy指，「梵高比卡超」卡牌在寶可夢卡牌市場被普遍視為「藍籌」資產，該卡是The Pokémon Company與荷蘭阿姆斯特丹梵高博物館的跨界作品，其設計靈感源自梵高名畫《戴灰色毛氈帽的自畫像》，將藝術精髓與全球知名的經典文化品牌結合。

公開數據顯示，自2023年底限量發售以來，「梵高比卡超」PSA10卡牌於二級市場的價格已上漲超過400%。據估計，目前該款卡牌全球約有4.7萬張，按當前二級市場價格計算，「梵高比卡超」PSA10卡牌總市值估計已超過1.48億美元（約11.5億港元）。

持牌平台EVIDENT負責發行 料推動另類資產

EVIDENT創始人暨行政總裁Florian M. Spiegl表示，代幣化產品日漸普及，並越來越受專業投資者歡迎，成為他們投資另類資產的重要途徑。他稱，這次合作證明了在穩健的基礎設施支持下，代幣化技術能夠為投資者提供安全且透明的文化資產投資渠道，進而推動數字資產領域細分市場的持續發展。

MemeStrategy：擴大流行文化藏品業務

MemeStrategy表示，計劃進一步擴大流行文化藏品市場業務布局，未來的發展重點將繼續放在構建安全、透明且具韌性的基礎設施，讓投資者能更便捷地參與文化資產投資。該公司指，透過引入區塊鏈技術提升市場透明度，並配合機構級實體資產託管方案，致力建立一套穩健的投資框架，讓專業投資者更輕鬆地涉足文化資產，同時推動更多元、創新的文化資產項目發展。