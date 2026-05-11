收息股每逢亂局受追捧｜曾淵滄

美伊戰爭仍然在反覆，股市也隨之反覆，不過整體來說是樂觀的，特朗普的確想在11月美國國會中期選舉之前一走了之，丟下爛攤子給波斯灣六國。其中，阿聯酋已經正式退出石油輸出國組織（OPEC），將來戰爭結束後，阿聯酋會大量增產石油，石油價格會跌至比戰爭前更低的水平。因此，如果你賭這場戰爭不會維持得太久，現在是買入國泰航空（293）的好時機。

最佳遊戲是抽新股

現在的最佳遊戲是抽新股，抽中的機會很小，但是還是高過中六合彩，而且抽不中不必虧錢。抽不中在上市後高追好嗎？從過去數個星期新股上市後的表現來看，高追賺蝕的機會大約是一半一半，輸贏機率一半一半的賭博，可以考慮小賭怡情，然後在一個月後清理。

中電較去年低位升兩成

過去許多年，每逢遇到亂局，收息股都會受到追捧，這一次也不例外，最傳統的收息股中電（002）近日走強，不過與去年的最低價比較，也只是上升兩成，收息股不會是倍升股。買收息股的目的是收股息，股價上升兩成是額外的回報。

豐盛生活服務賺息賺價

豐盛生活服務（331）是另一隻很不錯的收息股，而且股息率長期都能維持在6厘以上。這是一隻市值僅24億元的中小型上市企業，但是主席卻是城中富豪鄭家純。有人形容這是鄭家純的「小生意」，不過，這個「小生意」的股價在過去幾年也上升不止一倍，可以賺息兼賺價。

內地三大電訊股如何揀？

接下來可以選擇的收息股是內地三大電訊股：中移動（941）、中電信（728）及聯通（762）。從規模角度來比較，當然是中移動最強，中電信加聯通也比不上中移動，如果三選一，當然選中移動；如果三選二，則可以加上中電信，中電信除了提供傳統的電訊服務外，近幾年很努力的發展新業務雲端服務，而且發展迅速。

這三隻內地電訊股的股息以現價計算介於5.6至6.2厘之間，隨股價升跌而改變，股價升則股息率下跌，不過，如果股價升得快，表示公司業務好，下一次派息，股息也會增加，過去幾年股息也逐年有所增加。對收息股來說，股息會增加就遠遠好過存錢在銀行收利息。因此，我們選擇收息股時，股息會不會年年增加是重要的考慮因素。

長江基建股息年年增加

談到股息年年增加，不能不提長江基建（1038），此股上市30年，最為股民欣賞的就是30年來，股息年年有增加，從來沒有例外，那可是最佳的長期收息股，因此股價也長期上漲。

曾淵滄

