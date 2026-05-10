TACO過時？華爾街新興「NACHO」 諷特朗普無力重開海峽 背後涉3大交易邏輯

美國總統特朗普的TACO（Trump Always Chickens Out）交易已過時？隨着美伊衝突持續，雙方各執一詞，霍爾木茲海峽遲遲未能重開，華爾街正興起另一個以食品名稱創作的新名詞——「NACHO」（Not A Chance Hormuz Opens，意即霍爾木茲海峽根本沒機會重開），以諷刺特朗普曾多次發表盡快重開海峽的言論，但卻始終未能有實質性進展，甚至令投資者越來越將霍爾木茲海峽的中斷視為宏觀經濟下的「常態化特徵」，而不是暫時性的地緣政治衝擊。

對快速解決問題失希望

綜合媒體報道，華爾街去年以墨西哥玉米餅「TACO」一詞，以形容特朗普實施高關稅政策令市場震驚，但最後一定會臨陣退縮，市場亦隨即反彈；而最新「NACHO」一詞原意為墨西哥脆片，亦是一款經典小食，現時則用以諷刺特朗普未能重開海峽，儘管交易員一直預期危機能夠得到解決，但這種情況從未發生，並對快速解決問題失去希望，以及大致有3種核心交易邏輯：

油價仍企於100美元之上

第一，國際油價仍持續高企。儘管美伊不時有停火消息傳出，布蘭特原油價格亦較4月時高位回落，但上周五仍處於每桶100美元之上，並較衝突升級前高出逾38%。至於上周美伊重新爆發的敵對行動，更進一步危及兩國的停火協議，而特朗普則堅稱停火仍然有效，並表示有關襲擊「只是輕輕地打個招呼」。

在此背景下，eToro市場分析師Zavier Wong指出，「NACHO」是市場的一種認知，即高油價不是需要繞過去的臨時衝擊，而是當下的市場環境逐漸從「交易解決」轉向「交易僵局」。

摩通早前一份報告亦為「NACHO」交易提供了具體支撐。報告指出，全球商業原油總庫存表面上達84億桶的健康水平，真正能在不引發系統性壓力前提下動用的只有約8億桶。該行又估計，若霍爾木茲海峽持續封鎖，經合組織（OECD）商業庫存將於今年9月觸及「營運最低值」，屆時油品流通系統將面臨實質性的運轉失靈風險。

航運保險溢價仍為戰前8倍

第二，航運保險市場仍不安。Zavier Wong認為，除了油價之外，航運保險市場定價同樣發出警號，而且更能反映市場對局勢持續性的真實判斷。他指出，在今年3月高峰期，霍爾木茲海峽過境船隻的戰爭險溢價一度飆升至船體價值約2.5%，而戰前僅約0.1%。

根據eToro數據顯示，保費溢價較之前有所回落，但仍為戰前約8倍。由於保險公司靠評估風險為生，反映其目前明顯沒有把這件事當作一個短期能解決的故事。

未有和平協議 美難望減息

第三，聯儲局短期內將難以減息，連帶金價也難望再升。道富環球投資管理分析師指出，儘告「TACO」交易與「NACHO」交易正在第二季同步演繹，令高能源價格並未有阻礙標普500指數創歷史新高，但交易員對美伊最終達成和平協議、並重開海峽仍持審慎樂觀態度，市場仍需一份「切實可行的和平協議」，才能恢復對聯儲局減息的正面預期。

根據道富投資管理黃金監測報告指出，若未來1至3個月每桶100美元成為油價新常態，金價或難以在5,000美元附近維持上升趨勢；反之，若美伊達成停火協議並重開霍爾木茲海峽，油價可反覆回落至每桶80美元，屆時金價或將迅速突破5,000美元，並最終重新挑戰5,500美元關口。

股市等風險資產相對平靜

另一方面，儘管股市表現出異常韌性，但市場分化已在加深。Aviva Investors高級經濟學家兼策略師Vasileios Gkionakis表示，整體市場對能源衝擊的反應相對有序，但利率市場正越來越清楚反映對能源衝擊長期化的擔憂，例如短期利率已急劇重新定價，大多數殖利率曲線出現顯著平坦化。他又警告，若霍爾木茲海峽長期封鎖，可能引發更具持續性的通脹衝擊，同時提升全球經濟陷入衰退的機率。

Gkionakis認為，目前全面擁抱「NACHO」邏輯的只是部份市場如石油市場、航運保險市場和利率市場，但股市等廣泛風險資產則依然相對平靜。

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