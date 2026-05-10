亂世黃金再發｜藍血工廠

自古以來，藍血貴族之所以能夠世代傳承，皆因他們懂得在太平盛世玩弄紙幣與金融，而在烽火連天之際，默默將資產換成沉甸甸的黃金。

如今時值2026年5月，中東戰雲密佈。美伊戰爭打得如火如荼，不但令油價高企，更令華爾街那班大員心驚膽戰，深怕通脹猛獸再度出籠，從而引發央行那些官僚的「鷹派」加息反應。

那些平日西裝筆挺的央行行長，加拿大央行、英倫銀行、甚至歐洲央行（ECB），紛紛跳出來嚴陣以待，揚言若能源價格持續高企，必將採取強硬手段對付通脹。

戰事一完 通脹威脅便紓緩

在這種風聲鶴唳之下，黃金與白銀近期一直處於牛皮悶局，彷彿被點了穴。但真正的聰明錢（Smart Money），早已嗅到了破局的血腥味。德意志銀行最近就寫了份報告，直指黃金即將突破這個悶局。破局的催化劑在哪裡？不在華盛頓，而在北京。

老美那邊，特朗普（Donald Trump）總統5月中旬即將訪華。在狂人總統大駕光臨之前，大國自然要擺出一個「和事佬」的優雅姿態，在美伊之間斡旋。中國外長王毅近日已與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面，更煞有介事地提出了結束戰爭的「四點和平倡議」。一旦這齣地緣政治的「調停戲」取得進展，油價的通脹威脅便會紓緩，壓在金價頭上的那座「鷹派」大山，自然也就隨之移開。

人行狂掃黃金 去美元化持續

更妙的是中國人民銀行（PBOC）在背後打的算盤。看他們4月份的儲備數據，便知其言行不一的藝術：當黃金價格出現弱勢時，他們毫不客氣地趁低吸納。2025年下半年，他們還一副嫌貴的模樣，每個月只慢條斯理地買入約3萬盎司；怎料到了今年4月，突然胃口大開，狂掃了26萬盎司。

更具黑色幽默的是，這筆買金的錢，恰恰與他們當月拋售的11億美元美國國債金額相若。說穿了，就是將老美印發的紙鈔，換成了真正的硬通貨。這種「去美元化」的乾坤大挪移，未來幾年只會越演越烈。

3月金價一波急跌是吉兆

有份德銀報告的數據提到，目前黃金市場的特徵是：趨勢性低、波動性高，黃金期貨未平倉合約更是跌至17年來的低位。這說明甚麼？散戶與投資者早已意興闌珊，紛紛離場。而這種「眾人皆醉」的時刻，往往是爆發的前夕。德銀指出，3月份金價那一波急跌，其實是個吉兆。翻查歷史，經歷這類兩周內超過10%的急挫後，金價在隨後的6個月內，往往會出現10%至11%的升幅。

更何況，經過一輪調整，現在黃金的價格已經大幅回歸其「合理價值」（Fair Value）。年初那種升得太急的泡沫與溢價已經擠乾淨了，目前水平不那麼令人咋舌。未來只要美元順應跌勢，稍微走弱個2%，以金價今年對美元的高敏感度，要衝上每盎司5,000美元大關，絕對是輕而易舉，

亂世之中，有些大國的操盤手，早就看淡美元，看重黃金，想食正條水，美股的GLD和GDX就是好選擇。

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