30年美債高見5厘惹關注 股債動態已超簡單理論 適合一類投資者收息｜李聲揚

環球股市（港股除外）屢創新高之時，早前美國30年期國債債息升至5厘水平，也引起市場關注。筆者目前並無計劃買美債，亦不建議一般投資者買。但對年長且財力充裕的讀者，這確實值得認真思考。

鎖定30年5厘回報 具吸引力

這類投資者多為五、六十歲、身家達1,000萬港元或以上，或已接近退休階段，財務穩健，可能考慮穩健被動收入策略。若擁有數千萬港元資產，情況更為適合。假設投入1,000萬港元，每年可鎖定約50萬港元收益；身家2,000萬則每年100萬，類似長期定期存款。銀行不會提供30年期定期存款，美債卻能提前鎖定此回報。

吸引力在於「鎖定未來30年每年約5厘回報」，但答案視乎個人情況，絕非盲目追求安全感。任何投資皆有風險，買股票有伏，買美債亦有人擔憂美國債務問題。惟對年長富有者，這可作為年金式替代方案，提供穩定現金流，毋須每日盯盤。

美影響力下降 未至危機地步

成因方面，美債債息上升本質是供求失衡：買家減少，需提高息率吸引資金。坊間常提通脹、油價或聯儲局政策，惟這些多屬短期因素，對30年期債券影響有限。石油危機通常僅持續數年，近期油價亦已回落；聯儲局短期加減息更難左右長期預期。

較合理解釋包括：投資者追逐股票高回報，減少債券配置；以及美國財政赤字擴大，利息開支日益沉重。這反映美國影響力相對下降，但美國仍為全球最大經濟體，遠未至危機地步。與中國30年期國債僅約2厘多相比，美債5厘反映市場審慎態度，卻非簡單「不信任」信號。



華文媒體報道多傾向負面，提及5厘門檻是「毀滅之門」或債台高築。但歷史上，美債「死亡3厘」或歐債「死亡7厘」論調皆未成真，美債市場韌性強勁。收益率高低本身並非災難指標，關鍵在於如何權衡。



對股市影響方面，傳統理論認為高債息提高機會成本，資金流向債券會壓低股票估值。然而，現實往往複雜：近年債息上升之際，股市市盈率雖高，但企業盈利同步增長，指數仍堅挺，顯示市場動態超出簡單理論。

投資無絕對 關鍵在個人處境

對年長富有投資者而言，美債最大價值在於可預測性與穩定性。若已累積足夠本金，部分配置可提供防禦緩衝，抵禦股市波動。當然，通脹會侵蝕實質回報（歷史平均2至3厘，5厘名義或剩約2厘實質），美國債務可持續性、地緣風險亦需考慮，買債並非零風險。



但若本金夠大，而年紀也不輕，可能也不會太在乎生命尾段時的通脹問題。大吉利是講句，若已處於人生後段，食粗茶淡飯還是米芝蓮三星都不太重要，重要的是親情等等非物質的東西。



總結而言，30年美債5厘是中性事實，毋須過度悲觀或樂觀。它反映市場長期預期，對年長、風險承受力較低且財力雄厚者，或是一項值得評估的選擇。但對年輕或成長型投資者，股票主導仍是主流。投資無絕對，關鍵在個人處境、時間視野與風險偏好。

Patreon作者 李聲揚

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