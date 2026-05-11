財經KOL「孫子」槓鈴策略建倉 港股留意2隻半新股 25%資金設收息陣｜百萬倉

「財經KOL」孫子Jason在2021年成為全職投資者的同時，每天在券商社交平台上分享實倉，並覆盤總結經驗，至今累積11萬名粉絲。他除了勤力出文分享投資看法，投資路上亦積極學習名家心法，若今天有100萬元作投資，他會採用著名交易員Nassim Taleb提出的「槓鈴策略」，攻守倉位各半，一方面部署國債、高息ETF「食息」穩守，另一方面買比特幣、農產品期貨積極搶攻。

投資跌過痛過 曾賺20倍後輸清

Jason早年投資經歷可以用「炒鬼」來形容，他坦言自己幾乎甚麼產品也炒過——正股、窩輪、牛熊證、期權、期貨、仙股等，有贏有輸。最慘烈是曾在加密貨幣上3個月大賺20倍，但隨後因為做了50倍高槓桿，一個月內爆倉四次，把之前所有盈利、價值一個市區住宅單位的金額全部輸光。

投資路上跌過痛過，Jason自此向不同投資大師學習，近年他仿傚著名基金經理Paul Tudor Jones的操作方法，主力捕捉趨勢，在低位買入，並持有一段時間——港股一般兩至三個月，美股可達半年，往往賺到大部分升浪，他說過去幾年每年回報也有三成以上。

Jason醉心中國文化，他說槓鈴策略也符合《孫子兵法》提出的「正兵、奇兵」理念。 盧江球 攝

美股等深度調整才「舒服」入市

對於百萬倉組合，Jason說會建立一個攻守各半的中長線組合，當中30%資金買美股及港股。美股近日屢創新高，他坦言要等大市回調15%至18%、個股跌30%至40%入市才「舒服」，並認為美股有深度回調不奇，例如經濟下行，一些巨額投資AI的公司資金未能回籠，整個AI產業鏈突然產能過剩 ，便會導致股市急回，屆時可考慮費城半導體指數ETF的SOXX。

若美股沒出現回調，則選優質公司如Google母公司Alphabet，因該企服務已滲透日常生活，「Gmail不可以不用，YouTube不可以不看，它有Gemini AI，生活上很多東西都是Google。」Jason續說，若指數回調，散戶可以入手個別先於大市破52周高的板塊，他估計其中一個是醫療板塊，例如聯合健康（UNH）近期已止跌，在關鍵位徘徊。

港股留意半導體及晶片半新股

港股方面，他主力留意半導體材料及晶片相關的「半新股」，例如瀾起科技（6809）、中偉新材（2579）。傳統科網股則留意京東（9618），特別在於其物流系統強勁，「難得是一間半科網類公司，有重資產護城河。」

另外，Jason會以10%資金買入農產品期貨，主因中東戰事令化肥價格暴升，農業成本上升會影響未來產量，押注農產品價格今年大機會飆升，故留意玉米、小麥和大豆的期貨。最後10%資金則配置比特幣，他說根據往績，比特幣每年第三季也較弱，「最好不要再穿6萬美元，做個雙底，那就完美了。」

防守部分買黃金及美債

防守部分中，Jason會配置10%買黃金，他不諱言金價現水平偏高，但從資產配置角度看不可或缺。另外15%會買美國國債，當中短債及長債各半，應付不同經濟狀況，「如果大家怕經濟衰退，短債會好一點；如果經濟復甦，長債會好一點」，若不直接買國債，也用國債ETF代替。

接着的25%資金會買收息ETF，分別是富邦滬深港高股息 （3190）、華夏亞洲高息股 （3145）、易方達高股息 （3483），平均收息約5厘，再加上股息率達18厘的國指備兌ETF，Ａ南方國指備兌（2802），組成收息防守陣。

新股看三大「稀缺」元素

近年港股IPO市場熾熱，對於投資新股，Jason特別留意他們是否具備三大「稀缺」元素。第一種「稀缺」是整個港股市場有沒有這類公司，例如Minimax（100）和智譜（2513）急升，全因港股當下沒有大語言模型的公司。第二個是流通股上的稀缺，若流通股票數目特別低，「這是籌碼上的缺」，股價也易被炒高。

第三個是產品上稀缺，這亦是重要的元素，「其產品這一刻有沒有稀缺性？例如中偉新材的金屬，無論機械人、AI材料全部都用到的，而那種開始缺」，若該產品或服務上具稀缺性也值得長期持有，短則半年，長則三年。他說若一隻新股同時具有以上三大「稀缺」元素，值得投資者長期持有。不過優質新股認購者眾，散戶大多未能中簽，問到應否上市後追貨，Jason表示他觀察半個月或以上，看看會否出現震倉，再配合圖表形態及成交物色入貨機會。

Jason鍾情趨勢投資，他認為投資獲利最重要是「贏的時候揸夠耐，輸的時候盡快走。」 盧江球 攝

在排隊來港上市的公司中，他特別留意已在深圳創業板上市的三環集團，有大機會具備前述三個稀缺。早前有報道指該公司正等待中證監批准，或最快6月底在港掛牌。他留意到這間公司業務優質，有光通訊材料、陶瓷等技術，並供貨給美股上著名的燃料電池公司Bloom Energy（BE），值得投資者重點留意。

記者：葉卓偉

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