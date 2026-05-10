30出頭夫婦擁500萬 深信「4%法則」提早退休 專家：數學上可行 「醫療及通脹急升成最大隱憂」

近年「財務自由、提早退休」（FIRE）在全球盛行，此概念標榜退休後每年提取4%資產，即使面對經濟動盪，仍可持續穩定地支撐退休生活。 據外媒報道，加拿大夫婦沈克麗（Kristy Shen）與梁偉豪（Bryce Leung）於30多歲時累積100萬加元、約573萬港元，便運用4%法則，每年提取20多萬港元成功提早退休，這一套財務自由方法在香港是否可行？卓橋財富創辦人余碩衡接受《星島頭條》訪問時直言，兩人的做法在「數學上可行」，但實際上要將「生活方式、行為、資產配置」三者同時做到極致，不適合盲目複製。他建議港人若退休歲月長達40至50年，應儲蓄每年開支逾30倍的「老本」。

年支出25倍計所需資產

據《Business Insider》報道，沈克麗與梁偉豪是一對原本居住在加拿大多倫多的夫妻。兩人在提早退休前都是工程師。家庭最初的總年收入約為6.5萬加元（約37.2萬港元），巔峰時期曾達到約16萬加元（約91.7萬港元）。他們原本一直將收入存入銀行準備買樓，但因為多倫多樓價持續高企，後來接觸到 FIRE（財務自由、提早退休）社群，以「4%法則」創造被動收入的理念。於是，他們改變策略，將原本準備好的50萬加元（約286萬港元）買樓首期全數投入指數基金，期望可持續透過投資收入維生，目標是累積至100萬加元，這是以兩人年度支出約4萬加幣（約23萬港元）乘以25倍計算，相信此金額足以支撐簡樸生活。

為此，他們又將三大生活支出（住房、交通、飲食）壓低，一度將股票投資比例升至90%，終於在2015年、約30歲出頭時達成累積到100萬加元、提早退休的目標，於是辭職展開環遊世界之旅。

他們提早退休後，加碼投資債券、優先股及REITs配置，以製造穩定現金流，支持生活開支，而非追求高增長。梁偉豪說，其策略在今年市場動盪時也有效，「即使股市下跌，我們仍可選擇等待，不必賣出任何資產，因為利息收入已足以支持生活。」

4%法則撐半世紀偏進取

對於上述個案，余碩衡指出，其做法在數學上可行，但實務上是將生活方式、行為及資產配置做到極致，不適合盲目複製。他解釋，4%法則源於美國1990年代的研究，若退休時持有合適的股債配置，以4%為初始提取率並按通脹調整，有逾九成機會能撐過30年退休期而不耗盡資產。

不過，他警告，若退休期長達40至50年，4%法則會變得過於樂觀。根據2025年的實證回測指出，4%提領率在40年內的成功率會降至60%至70%，在50年內更跌至30%至40%，甚至更低，特別是退休初期便遇上股災或高通脹、低利率的情景。他直言，在30年內4%提取率是可接受，但在40至50年的退休期，4%已屬偏進取，3%才是更接近安全的區間。

專家：勿太依賴單一公式

余碩衡續指，以4%法則或25倍年支出去量化，好處是有明確公式與目標，有紀律地去面對支出、儲蓄率、投資，而不是「想退休就退休」。但缺點是太依賴單一公式，一旦市場環境改變，會出現公式跟不上現實的落差。他強調，醫療成本的增速往往比一般物價高出兩至三倍，一旦步入高齡，醫療、住院、長者照護開支會大幅超出4%的提取率，屆時或被迫削減其他開支，甚至動用本金。

理財專家指，若退休期長達40至50年，4%法則會變得過於樂觀。

港人實踐FIRE需調整本金

由於香港的樓市、醫療、通脹及股市結構等與美國原始研究背景不同，余碩衡表示，4%法則在香港仍具參考價值，但只能視為起點。對於有意在香港實踐FIRE的年輕人，他建議用3%至3.25%的提取率去計算長期安全本金，以應對長達半世紀的退休期及醫療通脹等風險。他估算，若以40至50年長退休期計算，目標本金應約為年開支的30.8倍至33.3倍；若要求高安全邊際（預期壽命達100歲以上），更需高達40倍以上。舉例若一名40歲便提早退休的人士，預期壽命達100歲，即面臨長達60年的退休期，且預計每年生活開支為36萬元，在40倍的高安全邊際標準下，便需要準備高達1,440萬元的退休儲備。

勿將資金盡泊高息股及REITs

至於沈克麗夫婦在退休後將資金轉向債券、優先股及REITs等收息資產，余碩衡坦言，此舉在觀念上正確，但在執行上要非常小心。他分析，高息股與REITs並非零風險，若利率上調、樓市波動或REITs業績下滑，股息可能會被削減或暫停。此外，若退休資產過度集中於該類資產，將暴露在利率、樓市及行業集中的三重風險之下。

在投資部署方面，余碩衡建議採用「三層現金流結構」。第一層為「增長層」，佔組合30%至50%，配置全球股份指數基金，以對抗長期通脹及維持購買力；第二層為「穩定現金流層」，佔20%至30%，透過年金、債券及現金提供穩定利息和流動性，減少股災時被迫賣股的風險；第三層為「收息補充層」，佔10%至20%，買入優質收息股及REITs作為現金流的補充。