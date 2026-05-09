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本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 

投資理財
更新時間：06:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-09 HKT

隨著滙豐香港宣布推出亞太區首張「HSBC Privé World Legend Mastercard」，銀行界再掀「黑卡」級別信用卡搶客戰。事實上，市場上針對高資產人士級別的頂級信用卡向來競爭激烈，目前市場上同屬嚴格邀約制（By Invitation）的頂級信用卡，還包括入會門檻極高的美國運通Centurion（AE黑卡），以及主打高里數回贈的花旗ULTIMA。 

滙豐Privé：主打機場專屬餐飲 門檻須1,560萬資產 

早前，滙豐香港與Mastercard聯手推出亞太區首張World Legend Mastercard，定位高於現有的World Elite級別。該卡專為滙豐環球私人銀行客戶而設，採邀約制。資料顯示，目前該行私銀開戶門檻約為200萬美元（約1,560萬港元）。

持卡人可享有一系列涵蓋旅遊、餐飲及娛樂的專屬禮遇，包括全球逾800家豪華酒店免費住宿計劃、同行者免費商務艙或頭等機票、啟德體育園廂房體驗，以及香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）等私人會所會籍。另一方面，Mastercard預計今年稍後於香港國際機場開設專屬餐飲會所，Privé持卡人將可無限次免費享用並每次攜同最多三名貴賓。 

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AE黑卡：首年「入場費」逾8萬 設專屬私人管家

提起頂級信用卡，市場最熟悉的必定是美國運通Centurion Card（俗稱AE黑卡），其入會成本依然是本港最高級別之一。除了要先持有白金卡並錄得巨額簽賬，據悉一年需簽滿200萬港元，並需具備300萬元以上年薪或逾千萬元資產，方有機會獲邀申請。另外首年需支付46,800元的入會費及38,800元的年費，意味著首年「入場費」高達85,600元。 

AE黑卡的最強賣點在於其「24/7」的私人專屬管家服務。消息指，這類服務能解決「有錢買不到」的問題，例如代訂極難預約的米芝蓮餐廳、熱門景點門票、甚至在緊急情況下安排交通支援。禮遇方面，持卡人可享多個頂級酒店高級會籍、免費享用Centurion Yacht遊艇服務及參與各類獨家名酒品鑑或拍賣會預展。

花旗ULTIMA：迎新送12萬里數 享酒店買二送一

另一方面，花旗財富管理平台Citi Global Wealth亦為亞洲區私人銀行客戶推出專屬的Citi ULTIMA Mastercard。相對上述兩張「天花板」級信用卡，花旗的Citi ULTIMA Mastercard在實際回贈與商務出差上更具吸引力。該卡年費為23,800元，雖然同樣採邀約制，但其迎新禮遇高達120,000里數，單是這點已能抵銷近半的年費價值。

同時，持卡人更可享專屬ULTIMA客戶經理禮待，以及其他頂級體驗，包括在全球900家參與的豪華酒店連續入住兩晚可享一晚免費住宿、8家指定航空公司訂購頭等或商務艙全費機票享一人免費同行、歐洲著名酒莊之旅，以及專享汽車博物館導覽等。值得留意的是，該卡提供「無上限次」帶人進入Priority Pass貴賓室的權利，並可免費使用置地文華東方酒店水療中心、香港足球會及淺水灣會所等本地設施。

  滙豐Privé
World Legend Mastercard		 美國運通
Centurion Card		 花旗
ULTIMA Mastercard
申請資格 滙豐環球私人銀行客戶
資產達200萬美元
邀約制		 年薪達300萬港元/
資產過千萬港元
邀約制		 邀約制
年費 未公佈 $38,800 $23,800
主打禮遇 免費酒店住宿計劃
免費頭等及商務艙機票
米芝蓮星級餐廳免費餐飲禮遇
滙豐贊助的演唱會及表演
全球私人會所及貴賓室會籍
機場專屬餐飲會所		 24/7尊享禮賓服務
使用私人會所
使用AE專屬遊艇
參與各類獨家名酒品鑑/
拍賣會預展
無限次Priority Pass（1帶1）
全年旅遊保險		 高達120,000里數
專屬ULTIMA客戶經理
豪華酒店免費住宿 (訂1晚送1晚）
頭等或商務免費同行機票
歐洲酒莊之旅
專享汽車博物館導覽
置地文華東方酒店水療中心禮遇
香港足球會會籍
無限次Priority Pass（1帶1）
全年旅遊保障

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