MPF「情緒化操作」暫停 BCT：4月基金轉換宗數回落至年初水平

4月強積金市場明顯反彈，絕大多數股票基金於月內錄得正回報，年初至今表現亦重返正數，BCT數據顯示，4月BCT成員轉換基金次數回復至年初水平，反映部分成員已停止頻繁操作，信心逐步回穩。

香港強積金（MPF）市場在剛過去的4月錄得顯著反彈，成功收復3月的跌幅。4月的AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」升6.66%，是今年來單月最高升幅；年初至今的AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」報6.16%。

不宜過度all in或all out

IPP Financial Advisers Limited 董事彭永東指，強積金屬長線投資，不宜作過度「all in」或「all out」，特別近年市場經常出現「急跌—急彈」的走勢，若過份依賴短線判斷，不但未能準確捕捉轉勢，反而容易在回升時錯失重建資產的機會。對強積金成員而言，維持適度分散、按風險承受能力定期檢視組合，仍然是較穩妥及有效的做法。

BCT退休業務主管王玉麟（Billy）表示，回看BCT成員的基金轉換數字，3月份的基金轉換次數比年初平均高近4成，顯示成員因市場急跌而出現「情緒化操作」。4月，轉換基金次數回復至年初水平，反映部分成員已停止頻繁操作，信心逐步回穩。

應考慮長遠經濟發展方向

他提醒成員，市場情緒往往影響基金轉換行為，但在作出決定時，成員亦須留意不同基金的結構及特性。以指數基金為例，一般指數如恒生指數，其成份股比重主要按企業市值分配，市值愈大，佔指數的份額就愈高；市值愈小，佔比就愈低。惟強積金屬於長達20至30年的投資，成員更應考慮長遠經濟發展方向。他又指，科技、醫療等新經濟行業具備更高增長潛力，相比傳統金融、地產行業更適合長線投資。因此，建議成員投資MPF不應盲目追隨指數，因為市值分配對於長線投資來說未必合理。