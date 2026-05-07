3香港及3SUPREME推新5G寬頻計劃 享免費家居保與AI智網管家 回贈後月費208元起

隨著智慧家居普及，電訊商亦積極拓展增值服務以迎合家庭客戶需求。3香港及3SUPREME今日（7日）宣布推出全新的「5G寬頻PRO」月費計劃，首創將5G網絡、網絡保安及家居保險結合於單一計劃內，扣除回贈後月費由208元起，推廣期至今年6月30日止。

計劃標榜「免拉線、插電即用」，為受制於傳統寬頻覆蓋的屋苑或村屋住戶提供便捷選擇。客戶除了可獲豁免路由器租用費外，更可選用升級版的Wi-Fi 7計劃。

家居保不限住宅類型及樓齡

選用該5G寬頻PRO月費計劃客戶，可免費獲由忠意保險有限公司提供的4年家居保險，總值約4,000元。有關家居保險計劃涵蓋所有住宅類型，亦不受樓齡所限，全面保障家居財物因意外而引致的損失或損毀、因居所意外引致第三者身體傷害、以及因居所發生火災或居所被盜竊而引致受保人身故的理賠。

月費計劃亦包括由國際知名網絡安全公司 F-Secure 提供的「AI智網管家」，利用人工智能（AI）技術，透過分析域名結構及流量偵測惡意、釣魚及假冒網站。客戶毋須安裝任何應用程式或進行繁複設定，即可於連接至可疑網址前收到即時安全警示，從而減低裝置面對的網絡風險。

客戶亦可透過「內容管理通行證」，設定網站黑名單及白名單，只允許合適內容存取，並封鎖不當網站。同時，家長可透過專屬的「內容管理通行證」設定網站黑白名單，過濾成人、犯罪及廣告等不良資訊。