瑞銀料金價疲軟僅暫時性 年底見5900美元 看好多元化及保值作用

國際金價經過一輪低迷後，周三出現反彈，一度重上4,700美元關口，高見4,708美元，但仍遠低於今年1月時的5,598美元高位。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室發報告表示，近期金價疲軟是暫時性，預計到年底金價將升至每盎司5,900美元。該行認為，雖然中東局勢持續不明朗令金價短期內可能不會大幅飆升，但繼續看好黃金是有效的投資組合多元化工具及其保值作用，而且年底前美元走軟也應會有利於金價。

需求不僅來自機構投資者

瑞銀指出，根據據世界黃金協會報告顯示，金條和金幣需求激增42%，個人實物黃金購買量創下有史以來最強勁季度表現，買家主要來自亞洲市場，表明黃金需求不僅來自機構投資者，也來自於積極利用黃金進行多元化配置的散戶。

同時，央行購買量增長3%至244公噸，應會使全年央行購買量保持在900至1,000公噸，與近年來的高水平購金量相若。此外，中東主權財富基金的濃厚興趣表明來自機構投資者的需求正在擴大，進一步支持該行的觀點，即官方部門的買盤將繼續為金價提供結構性支撐。

