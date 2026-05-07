金價劍指5000美元 情緒指標預示轉勢 關注美就業數據

今年爆發美伊戰爭以來，金價表現持續低迷，3月更一度低見4,098美元，較1月高位5,598美元累瀉27%，彷彿已失去避險光環；不過，隨着美伊局勢影響逐漸減退，市場已漸有憧憬金價反彈之聲。綜合媒體報道，除了中東局勢及油價影響之外，有分析指一項黃金投資情緒指標已跌入歷史極端悲觀區域，成為值得關注的「反向訊號」。此外，美國本周五（8日）將發布就業報告，屆時將檢驗經濟是否有足夠韌性讓聯儲局維持貨幣政策不變，還是疲弱的勞動力市場將重燃減息預期，並刺激金價進一步反彈。

倘油價回落 金價衝5000美元

根據道富投資管理黃金監測報告指出，若未來1至3個月每桶100美元成為油價新常態，金價或難以在5,000美元附近維持上升趨勢；反之，若美伊達成停火協議並重開霍爾木茲海峽，油價可反覆回落至每桶80美元，屆時金價或將迅速突破5,000美元，並最終重新挑戰5,500美元關口。

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報告指出，貨幣市場及外匯交易員尚在等待切實可行的和平協議，方能重新為聯儲局重啟減息定價，並推動美元重拾跌勢。不過，該行認為，只要市場共識及聯儲局前瞻指引傳達寬鬆訊號，黃金仍有條件繼續上行。

該行又指，投資者對停火及政治談判進展審慎樂觀，並已作出相應部署，另類法定貨幣資產市場4月波動率大幅回落，對黃金而言意味着結構性利好因素如全球債務負擔、股債相關性偏高環境下的分散風險需求、各國央行黃金需求拉動等或將重新浮現，為黃金投資者提供支撐。

情緒極端悲觀 後市多數反彈

此外，據外媒引述Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index（HGNSI）數據指出，目前市場情緒已反轉至歷史分佈最低10%區間，即典型的「極端悲觀」區域，若按照歷史規律及反向投資理論而言，這種低迷情緒可能為金價未來數周升勢提供支撐。

所謂「HGNSI」，是市場研究人士Mark Hulbert長期追蹤的重要反向情緒指標，主要統計數十位黃金擇時交易者建議的黃金持有倉位比例，用以觀察市場是否過度樂觀或過度恐慌。

避險需求仍在 不只一種角色

另一方面，針對黃金避險角色是否失效，Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，雖然黃金越來越被視為一種風險資產，但認為其避險需求依然存在。他續指，在規避通脹需求及央行買盤持續下，仍有助抑制金價更大幅度的下跌。

美國獨立研究機構Ned Davis Research首席替代策略師John LaForge則認為，黃金不僅是傳統避險資產，更在現代投資組合中扮演着兩大角色，，一是組合中的分散器、二是中立的貨幣資產。具體操作方面，他建議投資者將總資產3%至8%配置黃金，同時將黃金納入大宗商品組合一部份。

就業數據出爐 影響息口預期

展望本周，美國非農就業報告將於周五（8日）出爐，市場焦點或逐步從地緣政治轉向經濟指標，一旦就業數據表現強勁將可能強化高息預期，並壓制黃金表現；反之則會提振減息預期及支撐金價。

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