Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GUM稱4月強積金升逾6% 人均賺逾2萬 亞洲股票基金升16%最勁

投資理財
更新時間：11:11 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:11 2026-05-06 HKT

GUM今日（6日）公布4月份強積金表現，其中綜合指數上升6.3%，報298.4點，而4月人均賺20,231元，年初至今則人均賺13,742元。該機構指出，儘管美伊和談進展反覆，但市場傾向相信霍爾木茲海峽終將解封，樂觀預期下環球4月資產急速回升，強積金年初至今回報亦成功扭虧為盈。

香港股票基金微跌0.1%

各類基金表現中，強積金股票基金指數4月整體回報上升8.9%，單月表現最佳的是亞洲股票基金，升16%， 年初至今升16.7%，是今年所有基金類別的升幅之冠。相對而言，香港股票基金則受到中港科技股短期盈利壓力影響而表現落後，香港股票基金（追蹤指數）更微跌0.1%。

混合資產基金升6.5%

強積金混合資產基金指數4月整體回報上升6.5%。其中，股票成分較高的混合資產基金表現較突出，「混合資產基金（80%至100%股票）」回報最佳，單月升幅8.6%。回報最落後的是「預設投資策略-65歲後基金」，僅升2.1%。此類基金專為退休人士設計，因此債券比例較高，而受惠於股市上漲的幅度相對有限。

人民幣債券基金升近1%

強積金固定收益基金指數於4月整體回報則微升0.3%。人民幣債券基金表現最佳，單月上升0.9%，主要受惠於人民幣升值。利好人民幣的其中一個因素是美伊衝突下，能源貿易以人民幣結算的需求增加。

GUM執行董事陳銳隆表示，AI發展日新月異，充當「賣鏟人」角色、為AI提供先進製程、硬體算力與零組件的亞洲地區尤其受惠。GUM首席投資總監劉嘉鴻則指出，傾向看好美股基金和亞洲基金的強積金表現，主因美國第一季企業盈利超預期，亞洲則是AI浪潮中的關鍵供應鏈，兩個地區均有穩健的基本面支持。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
15小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
19小時前
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
2.28億六合彩中獎號碼離奇吻合「姜濤生日CODE」 港妻買中狂呼「大癲」 網民拜服：係神蹟｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
4小時前
星島申訴王 | 五一黃金周 旅客不文明行為惹議 內地網民都批：面自己丟！
申訴熱話
14小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚 靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫 跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
3小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million
上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million
樓市動向
6小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
2026-05-05 11:15 HKT
香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸搭兩程俾一程 限指定支付方式
香港各區北上巴士轉乘優惠！往返福田/蓮塘口岸「搭兩程俾一程」 限指定支付方式
旅遊
19小時前