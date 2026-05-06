GUM稱4月強積金升逾6% 人均賺逾2萬 亞洲股票基金升16%最勁

GUM今日（6日）公布4月份強積金表現，其中綜合指數上升6.3%，報298.4點，而4月人均賺20,231元，年初至今則人均賺13,742元。該機構指出，儘管美伊和談進展反覆，但市場傾向相信霍爾木茲海峽終將解封，樂觀預期下環球4月資產急速回升，強積金年初至今回報亦成功扭虧為盈。

香港股票基金微跌0.1%

各類基金表現中，強積金股票基金指數4月整體回報上升8.9%，單月表現最佳的是亞洲股票基金，升16%， 年初至今升16.7%，是今年所有基金類別的升幅之冠。相對而言，香港股票基金則受到中港科技股短期盈利壓力影響而表現落後，香港股票基金（追蹤指數）更微跌0.1%。

混合資產基金升6.5%

強積金混合資產基金指數4月整體回報上升6.5%。其中，股票成分較高的混合資產基金表現較突出，「混合資產基金（80%至100%股票）」回報最佳，單月升幅8.6%。回報最落後的是「預設投資策略-65歲後基金」，僅升2.1%。此類基金專為退休人士設計，因此債券比例較高，而受惠於股市上漲的幅度相對有限。

人民幣債券基金升近1%

強積金固定收益基金指數於4月整體回報則微升0.3%。人民幣債券基金表現最佳，單月上升0.9%，主要受惠於人民幣升值。利好人民幣的其中一個因素是美伊衝突下，能源貿易以人民幣結算的需求增加。

GUM執行董事陳銳隆表示，AI發展日新月異，充當「賣鏟人」角色、為AI提供先進製程、硬體算力與零組件的亞洲地區尤其受惠。GUM首席投資總監劉嘉鴻則指出，傾向看好美股基金和亞洲基金的強積金表現，主因美國第一季企業盈利超預期，亞洲則是AI浪潮中的關鍵供應鏈，兩個地區均有穩健的基本面支持。